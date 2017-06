Zondagteam Waterwijk en AS’80 promoveren

ALMERE – Het zondagteam van voetbalclub Waterwijk en het eerste team van voetbalvereniging AS’80 zijn beide gepromoveerd naar de derde klasse. Beide teams deden dat dit weekend via de nacompetitie.

Zo won Waterwijk, dat de eerste periodetitel van het seizoen pakte in de vierde klasse, met 4-2 bij RCH in Heemstede nadat de ploeg van trainer Ben Vis eerder al UVV en FC Purmerend had verslagen.

AS’80 was met 2-0 te sterk bij Fortius. Die ploeg degradeert daardoor naar de vierde klasse en de Almeerders stijgen naar de derde klasse. Voor AS-80-trainer Sandor Augustijn betekende het de laatste wedstrijd in dienst van de voetbalclub uit Stad. Hij had eerder al een contractverlenging met de club afgesproken, maar daar werd later door de club toch vanaf gezien.