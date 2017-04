Zingen vanuit je hart bij nieuw Almeers popkoor

ALMERE -Vocalgroup S(w)ing Your Heart Out start na de zomer een nieuw popkoor in Almere. Hiervoor kunnen zich maximaal vijftig ’singers’ aanmelden. Zangcoaches Herma Brinkman en Belinda Wegner-Out zijn de initiatiefnemers. Na de oprichting van een vocalgroup in Amersfoort en Nijkerk, gaan zij hun gebied uitbreiden naar Almere. „Wij bieden een veilige omgeving waar iedereen zijn of haar eigen geluid kan ontdekken. Wij doen niet aan audities of stemtesten. Of je nu zangervaring hebt of niet, iedereen die van zingen houdt is van harte welkom. Wij zingen vanuit ons hart”, aldus de dames.

„Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Zingen is voelen, inleven, delen en uiten. Maar ook luisteren. Naar de muziek en naar elkaar. Het is teamsport en op elkaar afstemmen is essentieel om de mooiste samenklank te vormen.” Wie altijd al heeft willen zingen, maar onzeker is over zijn of haar zangkwaliteit, wordt door de zangcoaches geholpen om in een koor, en misschien zelfs wel solo, te leren zingen. „Wij hebben een flinke dosis enthousiasme, inlevingsvermogen, levens- en zangervaring. Die zetten we graag in om een gezellig popkoor in de regio neer te zetten”, aldus Herma en Belinda. Zij hebben naar eigen zeggen zelf ook een persoonlijk ontwikkelpad afgelegd om in hun ’kracht’ te komen. „Zingen en muziek is voor ons het beste middel gebleken om uit het hoofd naar het hart te gaan. Contact maken met jezelf en met je omgeving, jezelf durven uiten, echt gaan genieten en voluit gaan leven. Dat willen we heel graag met anderen delen en overbrengen.”

S(w)ing Your Heart Out is een gemengde en meerstemmige vocalgroup. Het repertoire varieert van U2 en Bruno Mars, tot Claudia de Breij, Ruth Jacott en Amy Winehouse. Wie enthousiast is geworden kan mailen naar hermabelinda@gmail.com en vrijblijvend een brochure aanvragen. Wie eerst eens wil proeven en kennismaken is van harte welkom om langs te komen op een van de repetitieavonden in Nijkerk of Amersfoort, waar de vocalgroep begin dit jaar al van start is gegaan. In Almere vinden de repetities vanaf september plaats op de donderdagavond in basisschool De Kraanvogel aan de Perzikstraat 24. Kijk voor meer informatie op www.herma-belinda.nl.