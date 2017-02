Zienswijzen Bestemmingsplan Floriade richten zich vooral op onmogelijkheden en fouten

ALMERE – Het Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade moet naar alle waarschijnlijk op meerdere punten aangepast worden. Dat blijkt uit meerdere zienswijzen die op het ontwerp van het plan zijn ingediend.

In totaal zijn er, zover vrijdagochtend bekend, 22 zienswijzen ingediend op het ontwerp. Deze worden de komende twaalf weken voorzien van een ambtelijk advies, daarna kijkt het college van burgemeester en wethouder er nog naar en dan moet de gemeenteraad een besluit nemen over het plan en de eventuele aanpassingen. Er kan overigens meer tijd worden gekregen dan de twaalf weken.

Schoolgebouw

Eén van de zienswijzen is van Aeres Hogeschool Almere. Die heeft bedenkingen bij de locatie voor een mogelijk toekomstig schoolgebouw voor de instelling. De komst van de school wordt gezien als een speerpunt binnen de plannen voor het evenement in 2022 en de ontwikkeling daarna. Als het ontwerp op deze manier definitief wordt dan verwacht de hogeschool echter, in hun ogen, onnodig tot hogere kosten te worden gebracht vanwege de eisen, vooral de geluidsnormen, voor de bouw. ,,Wij vinden dit bezwaarlijk voor de mogelijke vestiging van een schoolgebouw”, zo schrijft Aeres in de zienswijze. ,,Dit werkt beperkend in een ontwerp voor het gebouw en is dus niet wenselijk. We verzoeken dan ook om op te nemen dat er afgeweken kan worden van de norm”, schrijft de hogeschool.

Mast

Volgens fastfoodketen McDonalds is een aantal zaken onjuist en/of onvolledig opgenomen in het ontwerp. Zo schrijft het Nederlands hoofdkantoor van het restaurant onder meer dat er verkeerde normeringen zijn gegevenaan de plek waar het restaurant zit. Daarnaast wil het restaurant ook dat de hoge verwijsmast zichtbaar kan blijven. Dat zou in de nieuwe plannen niet meer zo zijn en kunnen vanwege de hoogte van de mast. Als de mast 35 meter hoog mag worden is dat probleem overigens opgelost, zo schrijft de keten, maar dat moet dan wel worden aangepast.

Jachthaven en bewoners

Zeilschool Haddock, die op het terrein zit, richt zich in zijn zienswijze vooral op de beperkingen die er voor de school worden opgelegd in het plan. Hierdoor wordt verwacht dat de bedrijfsvoering in gevaar komt, terwijl het uitgangspunt volgens de eigenaar is dat de jachthaven zo moeten kunnen blijven functioneren voor, tijdens en na de Floriade in 2022.

Bewoners die hebben gereageerd maken zich zorgen om het groen, de geluidsoverlast, de mogelijke parkeeroverlast in de Filmwijk, maar ook over de boulevard. Zo schrijft Rob de Graaf bijvoorbeeld dat er in het plan staat dat die boulevard rond een groot deel van het toekomstige terrein ook voor auto’s toegankelijk gaat worden. Iets dat volgens hem in tegenspraak is met gemaakte afspraken tussen de gemeenteraad en de het college van burgemeester en wethouders.