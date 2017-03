Zieke Ilse met haar team weer in actie tijdens Run for KiKa

ALMERE – Stadslandgoed De Kemphaan is zondag 28 mei weer het decor voor de derde editie van de Run for KiKa Almere. De lopers laten zich sponsoren om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De 16-jarige Ilse Capraro uit Almere, die zelf al jaren strijdt tegen deze ziekte, is er ook dit keer weer bij met ’haar’ Team Ilse.

,,Toen ik 10 was ontdekten de artsen bij mij botkanker. Ik kreeg diverse zware chemokuren en werd geopereerd. Super blij waren mijn ouders en ik toen de artsen zeiden dat ik schoon was”, vertelt Ilse. Maar helaas is de ziekte nu voor de derde keer teruggekomen en zit de Almeerse tiener momenteel opnieuw middenin een zwaar behandeltraject. ,,De ziekte en de behandelingen zijn verschrikkelijk en ik was er zelfs mee gestopt. Nu ga ik er weer voor. Het doet me pijn ook andere kinderen te zien lijden. Dat moet stoppen. Daarom ben ik er hartstikke trots op dat mijn team weer meedoet aan Run for KiKa Almere. Zelf kan ik niet rennen, maar ben erbij als vrijwilligster.”

Ilse’s vader Iomhar Capraro roept namens Team Ilse iedereen in Almere en omgeving op in actie te komen voor KiKa. ,,Het is echt mogelijk om betere behandelmethoden te ontwikkelen. Kinderen hebben het recht op een mooi, gezond en lang leven. Elke renner, euro en vrijwilliger kan daarin bijdragen”, benadrukt hij.

Vorig jaar deden er meer dan 850 renners mee aan het hardloopevenement in Almere en stond er uiteindelijk een bedrag van ruim 118.000 euro op de cheque die burgemeester Franc Weerwind overhandigde aan KiKa. Bijna de helft daarvan was bij elkaar gebracht door de 144 renners van Team Ilse, die een recordbedrag van ruim 54.000 euro hadden opgehaald. Het team zet alles op alles om er ook dit jaar een groot succes van te maken. ,,Het zal lastig worden het megabedrag van vorig jaar te evenaren, maar elke euro is meegenomen”, aldus de captain van het team dat op dit moment alweer ruim 120 lopers heeft. ,,Maar meer teamleden zijn altijd welkom.”

Team Ilse sponsoren kan via www.runforkika.nl/team-ilse. Of doe zelf mee en meld je als loper aan via www.runforkika.nl. Deelnemers kunnen 5 of 10 kilometer rennen, individueel of als lid van een team. Voor de kinderen is er de KidsRun van 1 kilometer en zijn er deze dag leuke activiteiten. Voor nieuwe inschrijvingen geldt van 13 tot en met 26 maart een lentekorting van 20 procent. Alle deelnemers aan het evenement op zondag 28 mei zetten zich in voor één doel: kinderkanker de wereld uit.