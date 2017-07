Zevende editie ZuiderzeeKlassieker Maag Lever Darm Stichting

Almere – Almere is op 30 september weer het decor voor de zevende editie van de Zuiderzee Klassieker. Deelnemers van dit wielerevenement zamelen geld in voor meer onderzoek naar spijsverteringsziekten door de Maag Lever Darm Stichting. Dit jaar fietst ook oud profwielrenner Gert Jakobs mee.

Er is volgens de Maag Lever Darm Stichting nog veel onbekend over spijsverteringsziekten. Onderzoek naar het voorkomen én genezen ervan is daarom erg belangrijk en nodig. Oud-profwielrenner Gert Jakobs fietst om die reden graag mee dit jaar. ,,Helaas weet ik uit ervaring dat het hebben van een gezonde buik niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Zo komen darmziekten veel voor in mijn familie en is mijn neef al vroeg overleden aan de gevolgen van darmkanker. Reden genoeg voor mij om mee te fietsen”, zo laat hij weten in een persbericht.

De ZuiderzeeKlassieker is een jaarlijks terugkerend wielrenevenement, georganiseerd door de Maag Lever Darm Stichting. Dit jaar fietsen deelnemers vanaf de Grote Markt in Almere drie afstanden: 60, 120 en 180 kilometer. Iedereen kan en mag meedoen. Deelnemers laten zich sponsoren door vrienden, familie, bedrijven of andere mensen die zich ook in willen zetten in de strijd tegen spijsverteringsziekten. Het ingezamelde geld zet de Maag Lever Darm Stichting in om onderzoek te doen naar darmkanker en andere spijsverteringsziekten. ,,En dat is hard nodig, Nederland telt ruim 2 miljoen buikpatiënten en dagelijks overlijden 14 mensen aan de gevolgen van darmkanker”, aldus de stichting.