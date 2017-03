Almeerse sporters naar Special Olympics World Winter Games Oostenrijk

ALMERE – Zeven Almeerse sporters met een verstandelijke beperking doen deze maand mee aan de Special Olympics World Winter Games in Oostenrijk. Zaterdag was er een feestelijk uitzwaaimoment, waarvoor familie, vrienden en sponsors waren uitgenodigd. De sporters stelden zichzelf stuk voor stuk even voor en zij genoten van alle aandacht. Iedereen wilde wel een fankaart met handtekening.

Van 14 tot en met 25 maart strijden 2.700 sporters uit 110 landen tegen elkaar. Team NL doet met 25 sporters mee in vier takken van sport: langlaufen, shorttracken, snowboarden en skiën. Vanuit de Almeerse Schaatsvereniging (ASV) gaan vijf schaatsers met een verstandelijke beperking en een coach mee. Daarnaast gaan er nog twee Almeerse skiers mee van skivereniging De Wollfskamer uit Huizen.

De Almeerse Schaatsvereniging is trots dat vijf leden aan deze Special Olympics World Games gaan meedoen. Zij doen mee met shorttrack in Graz. Afgelopen maanden hebben zij hard getraind met hun coach Cynthia Zetz ASV. Mina Bahgat, Sebastiaan Jacquemier, Alex Rebel, Hellen de Leeuw en Brian Proost van ASV komen dus goed voorbereid aan de start. De sporters zijn dagelijks te volgen via Facebook en Omroep Flevoland zendt vanaf 18 maart dagelijks een item uit vanuit Oostenrijk.

De deelname van de Almeerse sporters van ASV wordt mede mogelijk gemaakt door allerlei sponsoracties die de sporters zelf hebben gehouden en een aantal grotere sponsoren zoals Breijer Facilicom, KNSB (schaatspakken), de Lions Club Almere, Kiwanis Almere, Duratec Cycles, DEEN Jeugdsponsoractie, Almere Deze Week, Sportservice Flevoland, De creatieve Motor, St. Onbeperkt Sport en de RABO Clubkas actie.

Door middel van de World Games kunnen de sporters hun talenten en vaardigheden op wereldniveau tonen en laten zien dat zij net zoveel respect en waardering verdienen als andere sporters op topniveau. Het motto van de Special Olympics is ’Changing lives, changing attitudes!’