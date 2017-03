Zes maanden cel voor internetbankfraude

ALMERE – De rechtbank Lelystad heeft een 28-jarige Almeerder veroordeeld tot 6 maanden celstraf voor internetbankfraude. De Almeerder regelde bankrekeningnummers van derden om daar gestolen geld op te laten storten. Op die manier maakte hij het mogelijk dat criminelen tienduizenden euro´s van slachtoffers uit onder meer Almere en Amsterdam konden opnemen.

De rechtbank acht bewezen dat hij dit van december 2013 tot februari 2014 in totaal zeven keer deed. De officier van justitie eiste twee weken geleden vier maanden celstraf. De rechtbank vindt de eis van de officier van justitie te laag en komt daarom tot een hogere straf.

De Almeerder was via social media benaderd met de vraag of hij wat extra geld wilde bijverdienen. Het leek een eenvoudig klusje. Hij moest bankpasjes van anderen regelen. Op de rekeningnummers zou geld worden gestort dat de Almeerder moest opnemen en overdragen aan de opdrachtgever. De afspraak was dat de hij dertig procent van het gestorte bedrag mocht houden.

De Almeerder ronselde van december 2013 tot februari 2014 zeven mensen die hun bankrekeningen ter beschikking stelden. Op die manier werd bijna 65.000 euro buit gemaakt. Naast de celstraf moet de Almeerder de slachtoffers het gestolen geld terugbetalen.