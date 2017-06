Zes jaar cel plus TBS voor schietpartij op verjaardagsfeest

ALMERE – De 31-jarige Almeerder Roell W. is door de rechtbank Lelystad veroordeeld tot 6 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging voor poging doodslag. De man schoot op 8 oktober vorig jaar in de woning van zijn moeder aan de S. van Ravensteynstraat in Almere een 28-jarige man in zijn borst. Het verhaal dat de verdachte uit noodweer zou hebben gehandeld vond de rechtbank onaannemelijk.

Het vonnis komt overeen met de eis van de officier van justitie twee weken geleden. W. die lijdt aan een ziekelijke stoornis, kreeg op het verjaardagsfeest van zijn moeder ruzie met het slachtoffer en schoot de 28-jarige man van dichtbij in zijn borst. Daarbij vloog de kogel rakelings langs vriendin van het slachtoffer die haar vriend te hulp kwam. In de woning waren op dat moment veel mensen, waaronder kinderen. Het is volgens de rechtbank een wonder dat er niet meer mensen geraakt zijn.

Het slachtoffer heeft een paar weken in levensgevaar verkeerd. De kans dat de man volledig zal herstellen wordt door de artsen als klein ingeschat. Daarvoor zijn er volgens medici te veel organen beschadigd.

Naast de celstraf en TBS moet W. het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 35.000 euro. Ook wees de rechtbank een schadevergoeding van 5.400 euro toe aan de vriendin van het slachtoffer.