Zes jaar cel en TBS geëist voor verdachte van schietpartij

ALMERE – De officier van justitie heeft zes jaar celstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 31-jarige Roell W. die op 8 oktober vorig jaar in de woning van zijn moeder aan de S. van Ravensteynstraat in Almere een 28-jarige man in zijn borst schoot. Het verhaal dat de verdachte uit noodweer zou hebben gehandeld schoof de officier van justitie terzijde. Van concrete dreiging was geen sprake.

De verdachte zei woensdagochtend tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak uit vrees te hebben geschoten. Vier jaar geleden liep hij een posttraumatisch stresssyndroom op nadat een neef hem het ziekenhuis had ingeslagen. Sindsdien is hij als de dood voor die neef. „Dat is ook de reden waarom ik een pistool draag”, aldus de verdachte. Toen hij de man zag, dacht hij dat die in opdracht van zijn neef was gekomen om hem iets aan te doen.

Wat er precies aan de schietpartij vooraf is gegaan, werd woensdag niet duidelijk. De verdachte zegt dat hij op de man was afgestapt om te vragen wat hij op het feestje van zijn moeder te zoeken had. Daarop zou de man volgens W. agressief hebben gereageerd. Hij zou een steen hebben gepakt en geprobeerd hebben daarmee te gooien. W. voelde zich zo bedreigd dat hij het pistool uit zijn broeksriem trok, het doorlaadde en de man in de borst schoot.

De officier van justitie heeft grote twijfels bij het verhaal van de verdachte. Vele getuigen zeggen dat W. ruzie zocht met het slachtoffer. Toen deze zich probeerde te distantiëren en de woning weer inliep zou W. hem achterna zijn gegaan en hem van dichtbij in de borst hebben geschoten. Daarbij zou de kogel door de pruik van de vriendin die haar vriend te hulp kwam, zijn gevlogen.

„U schoot in een kleine woning met veel mensen. Daarmee heeft u bewust de kans aanvaard dat niet alleen het slachtoffer zou worden geraakt maar ook nog andere mensen”, aldus de officier. Die vindt dat W. niet alleen de poging doodslag op de man moet worden aangerekend, maar ook die op zijn vriendin. „We mogen van geluk spreken dat die kogel haar niet ook heeft geraakt.”

Het slachtoffer heeft een paar weken in levensgevaar verkeerd. In december is de man uit het ziekenhuis ontslagen. Het is echter niet duidelijk of de man ooit weer de oude zal worden. Daarvoor zijn er volgens de artsen te veel organen beschadigd. Volgens de officier van justitie is een minimale schadevergoeding van 30.000 euro op zijn plaats. De openbaar aanklager wil dat W. dit gaat betalen.

Ook wil de officier dat W. de vriendin van het slachtoffer een schadevergoeding betaalt van 10.000 euro. Door het schietincident heeft de vrouw veel last van angsten. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.