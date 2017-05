Zanger Dave Dekker zoekt teamleden voor Run for Kika

ALMERE – Eigenlijk heeft zanger Dave Dekker niet veel met hardlopen, maar voor KiKa maakt hij graag een uitzondering. Op zondag 28 mei loopt hij 5 kilometer tijdens de Run for KiKa op de Kemphaan. ,,Wie met mij mee wil lopen kan zich inschrijven bij mijn team. Samen rennen we kinderkanker de wereld uit”, aldus de zanger.

Dekker werd in 2007 als 10-jarig jongetje bekend door zijn hoofdrol in de musical Ciske de Rat. In totaal stond hij 42 keer op het podium als de kleine Ciske, voor het laatst op 29 mei 2009. Dat hij door wilde gaan met zingen stond voor hem vast en Dekker timmert inmiddels flink aan de weg als zanger van het Nederlandstalige lied. ,,Het gaat lekker. Ik treed regelmatig op en heb al meerdere singles uitgebracht. Mijn laatste single Mooier dan mooi is pas uitgekomen”, vertelt de 19-jarige zanger. In het televisieprogramma In bed met Irene maakte hij indruk met zijn cover van Frans Bauer’s Als sterren aan de hemel staan en begin dit jaar had hij zelfs zijn eigen docusoap, Dave Dekker Dendert Door, die drie dagen in de week te zien was bij Shownieuws op SBS6.

De zanger zet zich in voor KiKa nadat bij zijn goede vriendin Chaya kanker was geconstateerd. ,,Zij is inmiddels gelukkig genezen, maar er zijn helaas nog heel veel andere kinderen die moeten strijden tegen deze vreselijke ziekte. Daar wil ik mij graag voor inzetten.” Dekker kwam al vaker in actie voor KiKa. Zo zong hij bijvoorbeeld in november 2013 in de Sinterklaas-serie Het nieuws van Sint een sinterklaaslied met de Liedjespiet. De opbrengst van de dvd-verkoop van deze serie ging naar KiKa. ,,Nu doe ik voor het eerst mee aan de Run for KiKa. Hardlopen doe ik normaal gesproken nooit, maar als voetballer ben ik wel gewend op het veld heel wat af te rennen. Het is in elk geval voor een goed doel. Ik wil op 28 mei met mijn team zoveel mogelijk geld ophalen voor KiKa, dus ik hoop dat veel lopers zich bij mijn team aan willen sluiten.”

Wie ook wil lopen voor KiKa kan zich inschrijven via de website www.runforkika.nl. Je kunt je opgeven als individuele renner of je aansluiten bij een team, zoals bijvoorbeeld het team van Dave Dekker.