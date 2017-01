Zakkenroller-jager begint YouTube-kanaal

ALMERE – Jaime van Gastel speurt al jaren de Amsterdamse straten af om zakkenrollers op te sporen en bloot te stellen voor zijn camera. Nu begint de Almeerder zijn eigen YouTube-kanaal.

In zijn video’s neemt Van Gastel de kijkers mee van de opsporing tot en met de arrestatie van de zakkenrollers. Sinds kort deelt hij de video’s van zijn successen in de winkelstraten via zijn eigen YouTube-kanaal. Er staan nog maar vier filmpjes online, maar die zijn gezamenlijk goed voor 5261 abonnees en ruim 325.500 views.

De Almeerder staat in nauw contact met het zakkenrollersteam van de Amsterdamse politie. De manager van een kledingwinkel trekt er in zijn vrije tijd op uit in de hoofdstad om de dieven op te sporen en schakelt vervolgens het team in op de boeven op te pakken. Van Gastel schroomt daarbij niet de zakkenrollers volledig in beeld te brengen.

Volgens Van Gastel geeft het een kick om te zien dat de zakkenrollers in de boeien worden geslagen. Hij doet dan ook verslag tot aan het politiebureau. Zijn nieuwste vlog opende de speurneus met ’Welkom in Amsterdam, op jacht naar boeven’.