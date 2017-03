Zaak Cassandra tien jaar later nog altijd onder de aandacht

ALMERE – Ze was nog maar 17 jaar, Cassandra van Schaijk. Op zaterdag 24 maart 2007, verdween de Almeerse nadat zij discotheek Eindelijk verliet. Drie weken later werd ze dood gevonden in de buurt van het Schateiland in de Noorderplassen. Het is nu tien jaar later en het is nog altijd niet duidelijk wat zich in de nacht van 24 maart 2007 heeft afgespeeld.

„Ik had heel graag willen zeggen dat we de zaak hebben opgelost, maar helaas is dit niet het geval”, zegt Folkert van Dekken, die namens de politie het team leidt dat zich met deze cold case bezig houdt. „Zo nu en dan is er een kleine opleving en dan komen er weer stukjes informatie binnen, maar de gouden tip zit daar vooralsnog niet bij.”

In de 2012 wordt de zaak rond de dood van de 17-jarige Almeerse ’heropend’. Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Echt gesloten is de zaak nooit geweest, zei Van Dekken destijds, maar door een anonieme tip bij Peter R. de Vries kwam de informatiestroom weer behoorlijk op gang. Voor de politie is de informatie belangrijk genoeg om direct een cold case-team in te zetten. Met allerlei nieuwe onderzoekmethodes en technieken en het nalopen van alle mogelijke scenario’s hopen zij meer te weten te komen over wat er met Cassandra gebeurd is. Echter deze heropening heeft niet geleid tot een oplossing.”

Persoonlijk

Dat ze nog altijd in het duister tasten is iets wat Van Dekken zich ook persoonlijk aantrekt. „We hebben allemaal wel een tiener in onze omgeving die leuk uit wil gaan met vrienden. Je kan je toch niet voorstellen dat die nooit meer thuis komt? Wat in de zaak duidelijk is, is dat er echt wel mensen zijn die in ieder geval nog informatie hebben die er toe doet. In het bijzonder over de twee mannen die het laatste in het bijzijn van Cassandra zijn gezien bij het station. Hierbij wil ik deze mensen dan ook de vraag stellen ’Kun jij jezelf nog in de spiegel aankijken, met de gedachte dat jij wellicht belangrijke informatie hebt over de dood van Cassandra?’.”

De politie hoopt nog altijd op nieuwe informatie over de twee paspoorten, de pinpas en de Nokia telefoon die Cassandra die avond bij zich had, maar die niet teruggevonden werden. De gsm is namelijk nog een tijd na haar overlijden actief geweest, dus die is in ieder geval niet direct in het water terecht gekomen. Maar vooral wordt nog gezocht naar de identiteit van de twee, vermoedelijk Hindoestaanse, mannen die Cassandra aanspraken op het Busplein bij station Almere Centrum. Zij zijn als laatste in het bijzijn van Cassandra gezien door een getuige.

Oproep

„De beelden van deze mannen zijn al zo vaak getoond, maar dit blijven we doen”, zegt Van Dekken. „Ik kan me namelijk niet voorstellen dat die beelden niet herkenbaar zijn voor mensen in de directe omgeving van deze mannen. Het is duidelijk dat er mensen zijn die in ieder geval meer weten over wie deze mannen zijn. Ik vraag deze mensen dan ook nadrukkelijk alle informatie te delen! Al doe je het anoniem, of via een berichtje op Facebook. Het maakt niets uit. Maar het kan niet zo zijn dat je meer weet en niets zegt.”

Naast de vraag wat er die bewuste nacht tien jaar geleden is gebeurd, is ook nog altijd niet duidelijk wat de directe oorzaak voor het overlijden van Cassandra is geweest. Volgens de politie heeft sectie uitgewezen dat verdrinking niet uitgesloten kan worden. ,,We gaan uit van een misdrijf. Toch kunnen we een noodlottig ongeval ook nog altijd niet helemaal uitsluiten, maar daarvoor is het van belang dat we het hele verhaal kennen”, aldus Van Dekken. ,,Het blijft een lastige situatie en wel om twee redenen: het lichaam van Cassandra heeft een paar weken in het water gelegen en we hebben geen daderspoor. Zelfs al zouden we met nieuwe technieken dna weten te vinden, dan is de vraag wat de waarde hiervan is? Cassandra was die nacht op een feest in een discotheek en is dus in aanraking geweest met heel veel mensen.”

Nieuwe tips

Voor het cold case-onderzoek wordt zo’n vier jaar geleden een Facebookpagina ingericht. Dit initiatief komt voort uit burgerbijeenkomsten die de politie in juni 2013 rond de zaak organiseert. De politie hoopt dat volgers van de Facebookpagina meedenken over de onderzoeksvragen. Het openbaar ministerie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak. ,,Zoals ik al aangaf komen er nog altijd tips binnen”, vertelt Van Dekken. ,,Soms is het zo dat een persoon op een feestje iemand anders wat heeft horen zeggen over de zaak. Helaas is dat vaak slechts dronkenmanspraat en weet diegene niet echt wat er gebeurd is.”

Toch zijn er soms wel ontwikkelingen. Zo weet de politie de identiteit van een mogelijke getuige te achterhalen. In april 2014 wordt zelfs een 33-jarige Almeerder aangehouden in de zaak. De man wordt na drie dagen verhoor vrijgelaten. Er zijn hem geen beschuldigingen ten laste gelegd. Wel blijft de man zolang het onderzoek loopt aangemerkt als verdachte.

Verlossende woord

Van Dekken blijft nog altijd hoop houden dat duidelijk wordt wat zich die bewuste nacht tien jaar geleden heeft afgespeeld. ,,Dat moet ook echt wel. Vooral voor de familie van Cassandra. Moet je je voorstellen hoe verschrikkelijk het is dat zij nog altijd niet weten wat er gebeurd is. Verschrikkelijk… Ik hoop dat mensen die meer weten zich dat heel goed beseffen. “

Over het contact met de familie van Cassandra is Van Dekken duidelijk. ,,Dat is er en het contact is goed, maar we hebben afgesproken alleen van ons te laten horen als er ècht serieuze ontwikkelingen zijn. Anders krijgen zij keer op keer weer hoop, dat is niet eerlijk. Toch blijven wij er alles aan doen om de familie nog een keer het verlossende woord te geven. Ik kan je verzekeren dat dit dossier nog lang niet in het archief belandt.”

