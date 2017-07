YouTube-sterren ontmoeten fans in Almere

ALMERE – YouTube-sterren komen op 21 oktober bijeen op het eerste King Alert Fest in Club Cell in Almere. Samen met bekende YouTubers zal organisator King Alert zijn fans verrassen met uiteenlopende acts.

,,Het wordt een groot spektakel waar van alles gaat gebeuren’”, vertelt King Alert, alias Paul Goudsmit over het King Alert Fest. Hij is bekend van zijn vlogs waarin hij ins en outs van YouTube bespreekt. ,,Zo ben ik zelf het onderwerp van een King Roast, gaan we rappen, pranken en vooral veel lol trappen met een fantastische groep YouTube-sterren.”

OnneDi, Armoo, Famke Louse, Veras Fawaz en Rossen zijn in ieder geval van partij. ,,Het gaat er vooral om dat wij onze fans in het echt gaan ontmoeten en met ze kunnen praten en lachen.” De ticketverkoop is begonnen op de website van organisator Zoomin.tv, waar King Alert nauw mee samenwerkt.