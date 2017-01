Woontoren Oranjehuis zet zonnewijk in Poort in de schaduw

ALMERE – Bewoners van de Roald Amundsenstraat in Poort zijn onaangenaam verrast door de bouw van een woontoren die hun klimaatneutrale zonnewoningen letterlijk in de schaduw zet. Het 25 meter hoge gebouw wordt bovendien niet zomaar een flat, maar een Oranjehuis. Een opvanghuis voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. De bewoners zeggen vooraf totaal niet geïnformeerd te zijn door de gemeente Almere en woningcorporatie Alliantie.

,,Oorspronkelijk zouden er twee-onder-een kap woningen tegenover onze huizen komen, zo staat in alle plannen. En het Oranjehuis zou worden gebouwd op de hoek van de Zwedenstraat en de Europalaan, maar om de een of andere reden zijn de plannen dus gewijzigd”, vertelt bewoner Nico Heijnen. ,,De bouw ging heel rap en pas toen ze bij de derde verdieping verder bleven bouwen, kwamen we erachter dat het om een 25 meter hoog gebouw ging.”

De zonnewoningen zijn klimaatneutraal door de vele zonnepanelen tegen de gevels. ,,Wij hebben zelf dertig zonnepanelen tegen ons huis. Het is onbegrijpelijk dat een gemeente die energieneutraal wil worden en duurzaamheid zó promoot, zo’n hoog gebouw tegenover een zonnewijk heeft laten bouwen, terwijl er zoveel andere plekken zijn in Poort. Dit moet bedacht zijn achter een tekentafel”, meent Heijnen. ,,Het gebouw is inmiddels zo goed als af, dus daar is niks meer aan te doen. Maar laat de gemeente dan in elk geval maar zorgen voor compensatie van het rendementsverlies dat dit voor ons met zich meebrengt.”

Buurman Shapoor Najeb heeft honderd zonnepanelen tegen zijn gevel en ook nog eens twee windturbines op het dak. ,,Maar wat heeft dat nog voor zin als dit gebouw de zon en de wind wegneemt? Nu kunnen ze me net zo goed aansluiten op de gewone verwarming, maar laat de gemeente dan wel voor de kosten opdraaien”, zegt hij boos. Najeb vrees bovendien voor de veiligheid in de straat door de komst van het Oranjehuis. ,,Daar komen toch mensen te zitten die te maken hebben met geweld en wie weet wat daar op afkomt.” Najeb ervaart veel stress door de hele situatie. ,,Ik heb een stressvolle baan en als ik thuis kom wil ik rust, maar ik slaap er zelfs niet van.”

De bewoners voelen zich opzettelijk misleid door de gemeente Almere en woningcorporatie De Alliantie, die het Oranjehuis bouwt. ,,Geen enkele partij heeft ons tot op heden geïnformeerd en de gemeente onderneemt ook nu geen enkele actie. Die zegt dat het past in het bestemmingsplan en daarmee is de kous af. Wij worden geconfronteerd met rendementsverlies, verminderde privacy, verlies van uitzicht en we vrezen ook dat onze woningen hierdoor in waarde zullen dalen.” De bewoners willen gebruik gaan maken van het spreekrecht tijdens politieke markt. ,,We hopen dat de politiek het oppakt. Zo niet, dan overwegen we juridische stappen.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Almere heeft de gemeente inderdaad nagelaten de bewoners op de hoogte te brengen. ,,We hebben wel gecommuniceerd dat het Oranjehuis in Poort zou komen, maar toen de locatie werd gewijzigd hebben we deze omwonenden inderdaad niet geïnformeerd. Dat is heel vervelend. We gaan nu zo snel mogelijk alsnog in gesprek met de bewoners.”

PVV Almere heeft het onderwerp geagendeerd voor politieke bespreking op 2 februari, zo laat de partij op Twitter weten. ,,Bewoners verdienen duidelijkheid en compensatie.”