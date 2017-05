WoonExpeditie in Almere Poort

ALMERE – Woningzoekenden kunnen zich zaterdag 10 juni laten informeren tijdens de eerste WoonExpeditie van dit jaar. Dit evenement vindt plaats in Almere Poort.

Tijdens de WoonExpeditie wordt onder andere een woonmarkt georganiseerd, waar woningzoekenden meer informatie kunnen krijgen over het aanbod nieuwbouwprojecten en zelfbouwkavels in de stad. Verder kunnen bezoekers zich laten bijpraten over de toekomstige gebiedsontwikkelingen in Poort Oost, waar groen en gezond wonen de standaard wordt.

Ook de nieuwbouwlocaties Zandpoort en Duin kunnen worden bezocht. Verder wordt in de nieuwste wijk Zandpoort in Olympiakwartier West informatie gegeven over de ontwikkelingen en in Duin kunnen onder andere modelwoningen worden bezocht.

De WoonExpeditie start bij het station Almere Poort. Het programma in te vinden op de website van het evenement. In oktober van dit jaar vindt de tweede WoonExpeditie plaats in Almere Hout.