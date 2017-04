Woondebat in bieb: sociale huur belangrijk thema

ALMERE – Meer ruimte in de sociale huursector is volgens Ajran Deutekom, directeur van woningcorporatie Goede Stede, en wethouder Tjeerd Herrema, verantwoordelijk voor het woonbeleid, nodig en moet wat Herrema betreft zeker een punt worden in een coalitieakkoord na de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deutekom en Herrema zeiden dit woensdagavond tijdens een debat in de Nieuwe Bibliotheek over wonen.

,,Er wordt nu regelmatig naar de huidige stand van zaken per wijk gekeken als het om sociale huur in Almere gaat. Er zijn afspraken gemaakt dat het ongeveer dertig procent per wijk moeten worden, maar we zien dat veel wijken daar niet aan komen of dat er juist veel meer is. Zo heb je wijken waar het aanbod maar tien procent is, zoals in Duin, maar er zijn ook oudere wijken waar het aanbod wel tussen de tachtig en negentig procent van het totale aanbod is. Het is echter zo dat we ook moeten bouwen voor over twintig jaar en dan is meer sociale huur gewoon nodig”, aldus Deutekom.

Herrema erkende dat en het onderwerp wordt zeker een belangrijk thema bij de vorming van een nieuw college nadat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. ,,Er is de laatste jaren iets misgegaan. Zo hebben we in Almere veel te veel mensen die te duur wonen en moet er dus goedkoper worden gebouwd. In mijn ogen moeten corporaties dat meer doen, daar zijn ze immer ook voor opgericht”, gaf Herrema daarbij aan als signaal richting Deutekom. Die liet daarop weten dat er iets scheef zit in het systeem waar zij zich ook aan moeten houden. ,,We zullen echter niet meer zo maar moeten gaan bouwen en de bouwbedrijven of ontwikkelaars zo maar hun gang laten gaan. We moeten misschien wel meer willen, maar dan moet het ook echt beter zijn”, waarmee Herrema zijn idee over de uitbreiding van Almere in het kort uiteen zette.

Groen

Almere heeft immers nog de opdracht om tot en met 2030 nog 60.000 nieuwe woningen te bouwen. Iets dat volgens Irene van Hooff van de VVD, die naast Herrema en Deutekom met Jessica Kips van GroenLinks en Saskia Lieon van de Nationale Woonbond in het panel zat, niet gehaald gaat worden. Dit ondanks dat er de laatste tijd vanwege de toenemende vraag veel plannen door Herrema worden gepresenteerd voor nieuwbouw, stadsvernieuwing en inbreiding. Rond die inbreiding, bouwen op al beschikbare plekken in de bestaande stad, was enige discussie. Vooral bouwen in het groen moest volgens de panelleden niet zo maar meer worden gedaan. ,,Wil je dat of vernieuwing tot een succes maken, dan moet je dat met de buurtbewoners van de plek doen. Anders is het eigenlijk gedoemd tot mislukken. Dat hebben we in het verleden ook al gezien”, zo gaf Deutekom de raadsleden en wethouder nog mee.