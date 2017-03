Woningoverval in Almere, jongen redt zijn spelcomputer

ALMERE -Een jongen heeft maandagmiddag voorkomen dat twee mannen er met zijn spelcomputer vandoor gingen. De woningoverval vond plaats in de Swingstraat in Almere.

De jongste zoon van het gezin verzette zich dusdanig dat de twee overvallers er vandoor gingen. Het zouden twee mannen van ongeveer twintig jaar zijn. De jongen raakte niet gewond. Of er verder iets is buitgemaakt, is nog niet bekend.

De politie heeft een zoekslag gemaakt naar de twee daders. Zij zijn nog niet aangetroffen.

De jongen en zijn vader hebben op het politiebureau aangifte gedaan.