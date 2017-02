Politiehelikopter ingezet na poging woningoverval Almere-Haven

ALMERE-HAVEN – In een woning aan de Kimwierde zou dinsdagmiddag een poging tot een woningoverval hebben plaatsgevonden.

De politie heeft onder andere de politiehelikopter ingezet om de speuren naar twee verdachten nadat er een woningoverval werd gemeld.

Mogelijk is er een vuurwapen gebruikt, meldt de politie op Facebook.

Een verdachte is een blanke man van rond de 23 jaar met kort donkerblond haar. Hij droeg een zwarte jas en een bril met een opvallend en donker montuur. Over de andere verdachte is alleen bekend dat hij een grijze sweater/joggingshirt droeg. Het is niet bekend in welke richting de verdachten zijn gevlucht.

De politie vraagt mensen die de daders zien te bellen met 112.