De Witte Olifant viert 15-jarig bestaan

Almere – Atelier De Witte Olifant bestaat 15 jaar. Om dit te vieren was in samenwerking met VVV Almere een dagtocht langs de Flevolandse landschapskunstwerken georganiseerd voor alle kunstenaars, teamkunstenaars, stagiaires en vrijwilligers van De Witte Olifant.

In kunstwerkplaats De Witte Olifant, onderdeel van Philadelphia werk & begeleiding, worden talenten van mensen met een beperking op een kunstzinnige en creatieve wijze gestimuleerd en ontwikkeld, om zo hun integratie in de maatschappij te bevorderen. Om het jubileum te vieren stond er dinsdag een dagtocht Landart op het programma. Onder

leiding van stadsgids Marie-Josée Röselaers werd per touringcar door Flevoland gereden om de verschillende landschapskunstwerken te bewonderen. De tour eindigde in de Groene Kathedraal van Marinus Boezem in Almere. ,,Daar zijn we als Almeerse kunstenaars trots op. Het was een zeer inspirerende tour en een stralende dag. Allerlei ideeën zoemen nog na in onze hoofden. Er komen vast weer mooie projecten van De Witte Olifant uit voort.” De dag was mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Almere Clubkas Campagne.