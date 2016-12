Wintercup prooi voor Buitenboys

ALMERE – De Wintercup, sinds 2014 weer op de agenda na een aantal jaren niet georganiseerd te zijn geweest, is dit jaar gewonnen door Buitenboys. Vrijdagavond speelden de senioren niet al te denderend, er gingen veel wedstrijden verloren, maar toch gingen de buitenaren er uiteindelijk met de eer vandoor.

Tijdens de Wintercup wordt er door alle Almeerse amateurclubs in de zaal tegen elkaar gevoetbald. Het toernooi begon afgelopen dinsdag en sindsdien speelden er teams onder de zeven jaar, onder de elf jaar, onder de dertien jaar, onder de zeventien jaar en onder de negentien jaar. Vrijdagavond sloten de senioren het toernooi dus af. Dat gebeurde in sporthal Waterwijk en onder het toeziend oog van behoorlijk wat toegestroomde supporters. ,,Ik kom ieder jaar kijken”, vertelt de 64-jarige Cor Essers die om de hoek woont. ,,Het is toch een traditie. Vroeger keek ik naar mijn zoon en nu speelt mijn kleinzoon mee. De standen houd ik niet bij, ik kom hier echt voor de gezelligheid.”

De eindstand werd bepaald door de uitslagen van alle teams, dus alle leeftijden, bij elkaar op te tellen. ,,Het is een leuk systeem”, vertelt Gerrie Bleker die ook als toeschouwer op het toernooi was afgekomen. ,,Ik heb de standen de afgelopen dagen via de website in de gaten gehouden, maar wilde vanavond toch even komen kijken. Ik kijk regelmatig voetbalwedstrijden in Almere, maar die zijn natuurlijk altijd op het veld. Dus ja, ik vind het leuk om al die jongens nu eens in de zaal te zien. Zaalvoetbal is tenslotte een heel ander spelletje.”

Daarmee zegt Bleker niks teveel. Het gros van de wedstrijden was leuk om te zien en regelmatig werden er mooie acties gemaakt. Schijnbewegingen, hakjes en af en toe een ‘panna’ (bal door de benen van de tegenstander, red.) konden op applaus en gejuich van het publiek rekenen. ,,Dat zie je op het veld toch minder”, aldus Lia Zoetebrood. Samen met haar man kwam ook zij een kijkje nemen. ,,Ook een beetje voor de gezelligheid, hoor”, zegt ze terwijl ze een slokje van haar koffie neemt. ,,Thuis kijk ik voetbal op televisie, maar in het echt bezoek ik nooit een wedstrijd. Maar dit is om de hoek en in een warme hal, dus dan vind ik het hartstikke leuk om te zien.”

Uiteindelijk werd Waterwijk tweede, AS’80 derde, Sporting Almere vierde. Titelverdediger FC Almere kwam niet verder dan een vijfde plaats en liet alleen hekkensluiter Forza Almere achter zich.