Wintercup in volle gang in Sporthal Waterwijk

ALMERE – Welke Almeerse voetbalclub wint dit jaar de Wintercup? Vorig jaar was het FC Almere dat na een sinderende slotavond de beker won nipt voor Waterwijk.

De Wintercup begon dinsdag en vrijdagavond zijn de seniorenteams in Sporthal Waterwijk het slotstuk van het toernooi. Woendagmiddag waren het de jongens onder elf jaar en woendsdagavond spelen de jongens onder zeventien. Donderdagmiddag volgen dan de teams onder dertien jaar en in de avond spelen de teams onder negentien jaar. Vrijdagmiddag spelen eerst nog de teams onder zeven jaar en in de avond dus de senioren.

De Wintercup staat sinds 2014 weer op de kalender tussen kerst en oud en nieuw en is een zaalvoetbaltoernooi met alle zes de Almeerse voetbalverenigingen. Voor 2014 werd het toernooi een aantal jaren niet gehouden.

Klik hier voor het volledige programma.