Winst Berkenbosch, verlies Zinhagel en El Messaouidi

ALMERE – Tijdens het vechtsportgala Almere’s Finest was er tijdens het hoofdprogramma wisselend succes voor de Almeerse deelnemers. Zo won Joey Berkenbosch zijn MMA-partij overtuigend, maar werden de a-klassevechters Rudsel Zinhagel en Musie el Messaoudi door de jury als verliezers aangewezen.

In een bloedhete Sporthal Stedenwijk stonden in totaal dertig partijen op het programma waarvan de afsluitende partijen van Berkenbosch, El Messaoudi en Zinhagel de hoofdact waren. Voor Berkenbosch was nadat zijn oorspronkelijke tegenstander had afgezegd toch nog een tegenstander gevonden, maar daar had de voormalige honkballer van Almere’90 en klassieke worstelaar totaal geen moeite mee. De partij zou over twee keer vijf minuten gaan, maar binnen drie minuten had Berkenbosch zijn tegenstander, Boeda Zaalman, op de grond en vervolgens in een klem waar die niet meer uit kon komen en af moest kloppen.

A-vechter El Messaoudi had het een stuk moeilijker. De Almeerder had al een tijdje niet meer op a-klasseniveau gevochten en moest na een jurybeslissing zijn meerdere erkennen in Joenir Lopez uit Rotterdam. Zinhagel vormde de afsluitende partij van de avond tegen Gino Kanters uit Purmerend. Die laatste was iets krachtiger, maar de langere Zinhagel kon hem goed op afstand houden, maar de jury vond uiteindelijk dat de Purmerender toch meer punten had gescoord dan de zichtbaar teleurgestelde Almeerder.

Het gevecht van de avond was de B-partij tussen Rocky van den Bunt uit Zeewolde en de Almeerder Brandon Vos. Van den Bunt begon heel krachtig en Vos liep daarbij een scheurtje op net boven zijn wenkbrauw en dat was het begin van een technisch en krachtige partij waarbij beide kickboksers nauwelijks voor elkaar onder deden. Vos had echter een betere conditie en bleef zijn combinaties goed afmaken en zo punten scoren. Hij werd dan ook terecht als winnaar aangewezen.