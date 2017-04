Winnend ontwerp sporthal Haven bekend

ALMERE – Wethouder René Peeters heeft vrijdagochtend het winnende ontwerp voor de nieuw te bouwen sporthal in Haven bekendgemaakt. De aanbesteding is gewonnen door Bouwgroep Dijkstra Draisma, die zowel van de inwoners als van de gemeente Almere het hoogste cijfer kreeg.

,,We vonden het belangrijk om Havenaren te betrekken bij de realisatie van de nieuwe sporthal. We hebben de drie mogelijke ontwerpen daarom op zoveel mogelijk plekken in Haven getoond, zodat bewoners zich er een mening over konden vormen”, vertelde wethouder Peeters vrijdag tijdens de bekendmaking van de winnaar in het Green Story Café aan de Kerkgracht.

Uiteindelijk hebben 711 Havenaren de ontwerpen een cijfer gegeven. Deze cijfers wogen mee in de daarop volgende beoordeling op kwaliteit en prijs. ,,Dat was best even spannend, want als het ontwerp dat de bewoners hadden gekozen het uiteindelijk had verloren op de voorwaarden die wij als gemeente hadden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of beheer, dan hadden we toch wat uit te leggen gehad. Maar gelukkig kwam de voorkeur van de bewoners overeen met die van ons en daarmee is dit echt de overtuigende winnaar”, aldus Peeters.

Buurtfunctie

,,Inderdaad was het soms een uitdaging om aan alle eisen te voldoen, maar we hebben met veel plezier aan deze opdracht gewerkt en als dat loont is dat natuurlijk heel fijn”, zegt architect Jo Jongen. ,,We hebben uit gesprekken met bewoners wel gemerkt dat sporthal Haven altijd meer is geweest dan alleen een hal om te sporten. Het heeft ook altijd een buurtfunctie gehad en die komt terug in ons ontwerp. De horeca biedt zicht op de sporthal, de entree, playground en het sportplein en aan de kant van het park komt een terras dat ook uitkijkt op het sportplein. De horeca kan overigens ook afzonderlijk functioneren als de sporthal niet in gebruik is.”

Energieneutraal

Het gebouw is geheel energieneutraal. ,,Zonnepanelen op het dak leveren voldoende energie en de toegepaste technieken zijn energiezuinig en afgestemd op de wisselende hoeveelheid gebruikers van het gebouw.” Verder is gekozen voor warme kleuren en materialen, zoals rode baksteen en hout, maar ook staal met daarop afbeeldingen van sporters. ,,Groene taluds verankeren het gebouw in het park en hebben bovendien een tribunefunctie.” De hoofdingang van de sporthal komt straks aan de kant van de het Stadswerfpark. Lees hier meer informatie over het winnende ontwerp.

Voordat kan worden gestart met de bouw, moet eerst het terrein bouwklaar worden gemaakt. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het verwijderen van de restanten van de oude hal en het zwembad. De bouw zal naar verwachting tot medio 2018 duren. ,,Verder gaan we straks ook de buurt en het park rond de sporthal aanpakken en ook daar zullen we bewoners weer bij gaan betrekken”, zei wethouder Peeters nog tot besluit.