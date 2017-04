Buiten-Mere krijgt nog een beetje ’nacompensatie’

ALMERE – De gemeente Almere hoeft geen tienduizenden euro’s advocaatskosten aan winkelpandverhuurder Buiten-Mere Properties B.V. te vergoeden. Dat heeft de Raad van State woensdag in een definitieve uitspraak bepaald.

Buiten-Mere eiste eerder een fikse proceskostenvergoeding, omdat de gemeente Almere tijdens de beroepsprocedure de stekker uit het grootwinkelplan in Almere Poort trok. Buiten-Mere was fel gekant tegen dat project dat een geduchte concurrent met duizenden vierkante meters extra winkelruimte in Poort had kunnen opleveren.

Buiten-Mere vond dat Almere, door zelf het uitwerkingsplan lopende de rechtbankprocedures in te trekken, de winkelverhuurder geheel buiten spel wilde zetten. Maar dat is niet het geval, zo oordeelt de Raad. Mocht de gemeente alsnog een nieuw, of gewijzigd grootwinkelplan in Almere Poort in procedure brengen, dan kan Buiten-Mere gewoon weer bezwaar aantekenen.

Verder vindt de Raad het niet nodig dat Almere alle proces- en advocaatskosten van Buiten-Mere vergoed. Wel gunt de Raad Buiten-Mere iets meer proceskostenvergoeding dan eerder de rechtbank aan het vastgoedbedrijf gunde. Almere zal nu geen 1.240 euro maar 2.726 euro proceskosten moeten vergoeden. Daar zal de gemeente niet failliet aan gaan.

Overigens dreigde Buiten-Mere eerder tijdens de rechtszaak ook nog met een civiele schadeprocedur, omdat een aantal huurders van hun panden al tijdens de procedure rond Almere-Poort de huur hadden opgezegd.