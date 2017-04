Winkeliers Haven halen 1200 euro op voor actie Casper en Casprientje

ALMERE – De actie van de winkeliers in Haven heeft 1200 euro opgeleverd voor de campagne van Casper en Casprientje. Het Almeerse lammetje Casprientje en haar Brabantse vriendje Casper zamelen geld in voor onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker. De winkeliers wilden de actie van de lammetjes (en hun baasjes) graag steunen en bombardeerden de eerste week van april tot de Week van Casper en Casprientje. Klanten konden geld doneren in de collectebussen bij de deelnemende winkels en een kaartje invullen om kans te maken op een meet & greet met Casprientje. Deze is gewonnen door mevrouw Starkenburg.

,,Zaterdag was de grandioze afsluiting van de Winkeliersactie Winkelcentrum Almere Haven”, vertelt Hettie van Riessen, de eigenaresse van het Almeerse lammetje Casprientje. ,,Caspers eigenaresse Femke, die herstellende is van een operatie, was via een live verbinding bij de afsluiting. Ik ontving van haar als totale verrassing een grote bloemen, omdat ik voor haar gevoel even de kar alleen trok. Dat terwijl zij vanuit haar ziekenhuisbed alle winkeliers steeds bedankte voor hun deelname en acties.”

Hetty en Femke hebben hun lammetjes vernoemd naar dokter Casper van Eijck van het Erasmus MC Rotterdam, die onderzoek doet naar nieuwe behandelmethoden bij alvleesklierkanker. Op de Facebookpagina van Casper en Casprientje sporen de lammetjes mensen nog steeds aan om geld te doneren voor de actie Support Casper van de stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Bij elke 50 euro aan donaties wordt er een nieuw filmpje van de lammetjes op Facebook geplaatst. De filmpjes werden in korte tijd al duizenden keren bekeken.

Zowel Hetty als Femke weten als geen ander hoe het is om ernstig ziek te zijn en hoe het voelt als je op het punt komt dat de arts vertelt dat hij geen medicijn meer voor je op de plank heeft. Femke kreeg de diagnose borstkanker en Hetty heeft al vanaf haar vijftiende jaar reuma. ,,Gelukkig kwam er voor ons toch op tijd een behandeling met de juiste medicatie en daardoor kunnen wij onze gemeenschappelijke passie, het houden van Walliser Schwarznase schapen, blijven uitoefenen. Dat gunnen wij anderen ook, vandaar dat wij deze actie op touw hebben gezet. We zijn de winkeliers van Haven heel erg dankbaar voor hun steun!”

Blijf via de Facebookpagina van Casper en Casprientje op de hoogte van nieuwe acties.