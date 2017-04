Winkeldief en vrienden opgepakt na achtervolging en verzet

ALMERE – Een 17-jarige Amsterdammer is dinsdagavond na een winkeldiefstal in de boeien geslagen. Daar ging een achtervolging en gepast geweld van agenten aan vooraf, omdat de jongen zich hevig verzette.

De politie kreeg rond 20.30 uur een melding dat een jongeman iets had gestolen uit een winkel aan de Lombokstraat. Hij zou op het Oostvaardersplein staan. De winkeldief ging ervandoor in de richting van de Laan der VOC. Agenten wisten hem daar te traceren en hem na een achtervolging in te rekenen.

Een groep mannen, waar de verdachte kennelijk deel van uitmaakte, bemoeide zich met de arrestatie. De agenten werden bedreigd, beledigd en uitgedaagd. Twee mannen uit deze groep, 19 en 20 jaar oud en beiden afkomstig uit Almere, werden eveneens aangehouden. Hierbij werd pepperspray ingezet.

Alle verdachten zijn ingesloten voor onderzoek.