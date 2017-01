Willem en Caroline Brons met Flevolands Symfonie Orkest in Goede Rede

ALMERE – Het Flevolands Symfonie Orkest speelt zaterdag 4 februari om 20.00 uur drie stukken uit de Weense Klassiek in kerkcentrum Goede Rede in Haven. Het wordt een bijzonder concert, met solo’s van de Almeerse sopraan Caroline Brons en haar vader pianist Willem Brons.

,,Zoals dit concert nu geprogrammeerd is, waarbij wij dus samen optreden met het Flevolands Symfonieorkest, dat is voor ons de eerste keer. We voeren namelijk allebei als solist een belangrijke compositie uit. Zo speelt mijn vader het derde pianoconcert van Beethoven en ik zing Mozarts Exsultate, Jubilate”, vertelt Caroline. ,,We hebben wel al eerder samen liederenrecitals gegeven in combinatie met kamermuziek. Ik voel vaak precies waar mijn vader naar toe wil. We hebben niet zoveel woorden nodig. Maar we maken natuurlijk ook duidelijke afspraken zodat we op elkaar kunnen vertrouwen.”

Optreden in hun eigen woonplaats komt niet vaak voor. Meestal treden zij elders in het land op en Willem Brons speelt zelfs in een groot gedeelte van de wereld. ,,Geld en subsidie spelen een belangrijke rol bij het uitnodigen van solisten. Velen van hen hebben het moeilijk. Je moet eens weten hoeveel solisten een andere baan naast hun praktijk hebben om te kunnen leven. Dat is best een moeilijke combinatie,” verklaart Caroline. ,,Maar ik heb wel eerder bij koren als soliste in de Goede Rede Kerk opgetreden, zoals tijdens enkele kerstconcerten.”

’Blokkendoos onder de vleugel’

Met een pianist als vader heeft zij de liefde voor muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Haar vader is van grote invloed geweest op haar muzikale ontwikkeling en carrière. ,,Misschien wel meer dan hij zelf voor mogelijk houdt”, vertelt zij. ,,Mijn blokkendoos stond onder de vleugel. In die tijd was mijn vader ook organist en ik ging vaak mee. Ik heb mij ook laten vertellen dat ik bij een pianorecital van mijn vader in het Kurhaus ooit na de laatste noot – nog tijdens de stilte voorafgaand aan het applaus – voor iedereen duidelijk verstaanbaar riep: krijg ik nu een autoped, omdat ik zo netjes stil was gebleven? Mijn moeder was er in geslaagd mij op een diplomatieke manier braaf te houden”, lacht zij.

Laat Caroline geblindeerd een pianist horen en zij kan binnen enkele maten vertellen of het haar vader is. ,,Hij is een van de grootste Schubertvertolkers van onze tijd. Maar ook naar Beethoven, Bach en vooral ook Mozart gaat zijn en ook mijn absolute voorliefde uit. Ik kreeg als kind mijn eerste pianolessen van zowel mijn vader als mijn moeder. Toch koos ik later een andere richting”, vertelt de zangeres. Aanvankelijk was dat de cello, maar Caroline bleek in hoge mate allergisch te zijn voor hars op de strijkstok. ,,Ik ben getrouwd met een concertzanger, Hans Stobbe. Hij smeekte mij de cello aan de wilgen te hangen. Hij is voor mij van onschatbare waarde geweest als zangpedagoog, tot op de dag van vandaag. Hij heeft mijn stem van begin af aan ontwikkeld en gevormd. Inmiddels hebben wij al veel concerten samen gegeven.”

Veelzijdig repertoire

Vader Willem Brons komt zelf ook uit een muzikaal gezin. ,,In ons gezin was muziek eigenlijk altijd de verbindende schakel. Zelfs nu nog, als ik met mijn broers praat, dan gaat het erg vaak over muzikale belevenissen. Er zijn er nog vier in leven. Een van mijn broers was zijn leven lang organist van de Hooglandse kerk in Leiden. Hij is nu 88 en is daar pas een paar maanden geleden om gezondheidsredenen mee opgehouden”, vertelt hij. ,,Mijn ouders waren officier van het Leger des Heils en mijn vader leidde zangkoren en muziekkorpsen. Er was natuurlijk niet zoveel geld voor pianolessen. Eigenlijk was het een wonder dat we een piano thuis hadden, want in orthodox gelovige gezinnen was het veel normaler om een harmonium te hebben. Dat instrument hadden we trouwens thuis ook, maar de piano had de voorkeur van iedereen.”

Als kind was Beethoven zijn grote idool. ,,Toch had ik toen ook al gevoel voor Bach, een componist die later steeds belangrijker voor me is geworden. Pas toen ik 34 jaar was, raakte ik in de ban van Schubert en dat is nooit meer over gegaan. Overigens, is mijn repertoire behoorlijk veelzijdig. Ik speel ook Haydn, Mozart, Liszt, Schumann, Brahms en Debussy. Kort geleden heeft de componist Kees Olthuis een werk voor mij gecomponeerd en dat is dus wat je noemt hedendaags.”

’Muziek maken blijft fascinerend’

Op haast 80-jarige leeftijd is Brons nog altijd niet van plan om te stoppen met pianospelen. ,,Ik kan er eenvoudig niet buiten. Ik heb wel een rustiger leven dan vroeger. Ik geef niet meer zoveel les op het Conservatorium. Maar muziek maken is en blijft fascinerend, vooral als je het gevoel hebt dat het publiek met je meegaat, het werkelijk beleeft en soms zelfs volledig meegesleept wordt. Die wonderlijke ervaring heb ik vooral in Rusland. Daar zijn de mensen emotioneel zó bij muziek betrokken. Maar als ik in Amsterdam optreed heb ik die ervaring meestal ook.” Op dit moment geeft Brons nog les aan een aantal amateurs en heeft hij nog enkele studenten op het Conservatorium van Amsterdam. ,,Als ik er over anderhalf jaar definitief mee stop heb ik er 50 dienstjaren op zitten”, vertelt hij.

Zaterdag treden vader en dochter allebei dus als solist op tijdens het concert van het Flevolands Symfonie Orkest. ,,Tijdens mij cellostudie op het conservatorium kwam ik als celliste terecht bij dit orkest, toen hoogzwanger van onze eerste kind”, vertelt zij. ,,Ooit dus zelf orkestlid en nu sopraan-soliste in een programma dat werkelijk origineel genoemd mag worden. Goede programmakeuze van een gedreven, muzikale dirigente en orkest”, besluit zij.

Kaarten voor het concert kosten 12,50 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Meer informatie is te vinden op http://www.flevolandssymfonieorkest.nl.