Wijkagenten roepen jeugd op rommel na samenzijn op te ruimen

Almere – De wijkagenten van Danswijk en Filmwijk doen op Facebook een oproep aan jong volwassenen om hun rommel op te ruimen na een gezellig samenzijn en zij vragen opvoeders dit onderwerp te bespreken binnen het gezin.

,,In de zomerperiode komen veel jeugdigen, vooral jongvolwassenen, samen op straat, op schoolpleinen en in parken. Wat opvalt is dat hun aanwezigheid nog niet eens het grootste probleem is. Maar de ongelooflijke bende en troep die ze achter laten is onacceptabel”, aldus de wijkagenten. ,,Ja, de prullenbakken zitten wel eens vol, en ja soms moet je dan wat verder lopen. Je zou ook een vuilniszak kunnen meenemen en hier je troep in deponeren, mee naar huis nemen en dan weggooien of zet hem naast de prullenbakken. Bij deze dus het verzoek dit thuis bespreekbaar te maken, ook al zijn de kinderen in een volwassen leeftijd.”