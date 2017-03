’Wij houden ons aan afspraken over veiligheid bussen’

ALMERE – Connexxion herkent zich niet in geluiden dat er minder beveiligers op de stadsbussen in Almere worden ingeroosterd. Deze week deed vakbond FNV deze beschuldig, reden voor de SP Almere voor schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

,,Er is ons ter ore gekomen dat er afgelopen weekend opnieuw een incident is geweest aangaande geweld tegen buschauffeur en veiligheidsmedewerkers in Kruidenwijk. Daarbij heeft de SP ook begrepen dat er minder veiligheidsmedewerkers worden ingeroosterd”, luidt de toelichting van de partij, die de vakbond als bron aanhaalt.

Woordvoerder Nicky Jansen van Connexxion heeft geen idee waar de beschuldigingen van de FNV vandaan komen. ,,Naar aanleiding van alle incidenten in de Kruidenwijk vorig jaar hebben wij afspraken gemaakt met de gemeente Almere. Wij zouden zorgen voor minimaal 128 uur per dag veiligheidsmedewerkers en als extra: 32 uur boa’s. Voor de boa’s zijn zes mensen opgeleid. Nou is het inmiddels zo dat er hiervan nog twee boa’s over zijn. De anderen zijn gewisseld van baan, of zijn afgekeurd. Nu is de vakbond bang dat het niet wordt aangevuld.”

Toch heeft Connexxion zich altijd aan de gemaakte afspraken gehouden, zegt Jansen. ,,Het is twee weken lastig geweest om extra toezichthouders te leveren, in verband met ziekte. Maar wij hebben altijd kunnen voldoen aan de opdracht die wij hebben gekregen van de gemeente. Wij hebben daar ook verantwoording voor afgelegd.”

Wat betreft een nieuw incident in een bus in Kruidenwijk zegt Jansen het volgende: ,,Hierover is niets bekend bij ons. Dus mocht dit echt het geval zijn, dan roep ik chauffeurs en de vakbond op daar echt melding van te maken. Pas dan kunnen we er ook echt iets aan doen.”

De SP wil van het college weten of zij ’op de hoogte is van het feit dat er minder veiligheidsmedewerkers worden ingeroosterd, alhoewel daarvoor extra financiële middelen beschikbaar waren gesteld?’ en of er een gesprek is geweest met Connexxion ’over het terugdraaien van het aantal veiligheidsmedewerkers op de bussen’. Het college heeft zes weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden.