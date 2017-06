ALMERE – In een woning in de Florabuurt is donderdag een wietplantage aangetroffen. Het betrof een kwekerij van 216 plantjes.

De kwekerij is ontruimd en de appartuur is in beslag genomen. De stroom voor de wietteelt werd illegaal afgetapt.

Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.