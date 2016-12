Wethouders zien kritische rapporten Floriade als bevestiging

ALMERE – Wethouder Tjeerd Herrema, verantwoordelijk voor de Floriade, en wethouder Mark Pol, verantwoordelijk voor de Financiën, zien het AT Osborne rapport en de Risicoanalyse Floriade Almere 2022 als een bevestiging van wat ze al dachten. Volgens hen zijn de rapporten het moment om in aanloop naar het evenement nog bij te sturen.

Uit het donderdag gepresenteerde rapport van adviesbureau AT Osborne bleek dat vooral de gemeentelijke organisatie niet goed verloopt, planningen niet worden gehaald en dat er een meer realistische planning moet worden gemaakt. ,,Ik sluit dan ook niet uit dat er meer financiële middelen bij moeten. Zeker als het gaat om het versterken van de organisatie. Uit het rapport blijkt gewoon duidelijk dat het niet goed is gegaan tot dusver en dat er stappen gezet moeten en kunnen worden als het gaat om de uitvoering van de plannen. Er moeten daar nieuwe kaders voor worden gesteld. Dat kan betekenen dat er meer geld bij moet”, reageerde Herrema vrijdagmiddag.

Pol was niet geschrokken dat in de risicoanalyse geconcludeerd wordt dat er boven op de al zeven miljoen euro die is gereserveerd nog eens vier miljoen opzij moet worden gelegd voor eventuele nieuwe risico’s. Volgens de wethouder hoort dat bij dergelijke grote projecten. ,,Zeker als het over een langere periode gaat. Dan passen de risico’s zich nou eenmaal aan. Die zouden ook minder kunnen worden, maar ik heb al eerder gezegd dat de Floriade gewoon een heel risicovol project is. Ik schrik daar dan ook niet van. Daarbij vind ik wel dat we hiermee het eerlijke verhaal vertellen. Misschien had dat eerder anders gekund, maar we hebben nu nog de tijd om een juiste verwachting te schetsen.”

Na de kerstvakantie gaan Pol en Herrema met de gemeenteraad in gesprek over beide rapporten. Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV, heeft al laten weten enorm geschrokken te zijn en ook PvdA-fractievoorzitter Jerzy Soetekouw gaf aan geschrokken te zijn van de rapporten en dat die aan duidelijkheid weinig te wensen over laten.