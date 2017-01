Wethouder zet in op goedkope huurwoningen en is in gesprek met hotel voor Majestic

ALMERE – Er worden de komende jaren tijdelijk goedkope huurwoningen gebouwd in meerdere Almeerse wijken. Dat heeft wethouder Tjeerd Herrema laten weten nadat hij de cijfers van de woningbouwproductie van afgelopen jaar heeft gepresenteerd. Ook is hij in gesprek met een hotelketen die zich in gebouw Majestic naast het WTC zou willen vestigen.

Zo komen er in de Jozef Israëllaan in Tussen de Vaarten 48 tijdelijk huurwoningen voor starters, in de Odeonstraat tussen Filmwijk en het centrum 76 en worden kantoren in de Zoetelaarspassage en het gebouw Aardbei omgebouwd. ,,In Tussen de Vaarten gaan we bouwen voor jongeren uit de wijk. Die krijgen dan ook voorrang bij de toewijzing. We zien namelijk dat er voor hen te weinig aanbod is. De gemiddelde prijs zal daar tussen de 500 en 550 euro per maand liggen. Het gaat dan om starters tot en met 27 jaar. In de Odeonstraat ligt de gemiddelde prijs met 380 euro, zonder huurtoeslag, en 280 euro per maand met huurtoeslag nog lager. Daarnaast zijn we ook aan het onderzoeken of we een tijdelijk appartementencomplex naast de Aardbei kunnen bouwen”, zo liet Herrema weten. ,,Daarnaast onderzoeken we ook of er nog op andere plekken in de stad kleine complexen kunnen komen. We onderzoek dus de inbreidingsmogelijkheden. Volgens mij is daar namelijk genoeg ruimte voor.”

Herrema hoopt daarmee de woningbouwproductie, nu het economisch weer beter gaat, nog verder op te kunnen schroeven. Dat het beter gaat laten de cijfers volgens de wethouder goed zien. ,,Het afgelopen jaar hebben we 1210 nieuwe woningen opgeleverd waarvan 185 huur en 126 in het kader van de regeling Ik Bouw Betaalbaar in Almere (IBBA,red.).”

Hotel

De wethouder is momenteel ook in gesprek om iets aan de leegstand van kantoren te doen naast het ombouwen tot appartementen. ,,Voor het kantoorgebouw naast de WTC Toren, dat al sinds de oplevering leeg staat, de Majestic, zijn we in gesprek met een hotelketen. Ook daaraan merken we dat de vastgoedmarkt weer meer, en voor ons positief, in beweging is”, zo vertelde Herrema.

Wanneer het hotel het pand bij het station in centrum dan gaat betrekken kon de wethouder nog niet vertellen.

Jeroen Oosterheert