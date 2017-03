Wethouder wil verantwoording van Media036

ALMERE – Wethouder Frits Huis wil binnen vier weken duidelijk hebben waar het geld dat de gemeente aan Media036 heeft gegeven voor de bekostiging van de lokale omroep voor is gebruikt. Dat zei Huis donderdagavond tijdens een door de fractie van de PVV aangevraagd debat over het stoppen van de lokale omroep.

,,We hebben het bestuur deze week via een brief gesommeerd om duidelijkheid te geven over onze bijdrage voor het jaar 2016 en over het voorschot dat we hebben gegeven voor dit jaar”, aldus Huis donderdagavond in het stadhuis. ,,We hebben het bestuur dat via een aangetekende brief laten weten en als we niet tevreden zijn met de antwwoorden dan kunnen we een juridisch traject in om hen desnoods hoofdelijk aansprakelijk te stellen.” Over het jaar 2016 heeft Media036 47.000 euro overgemaakt en voor dit jaar is reeds 23.500 euro aan de omroep gegeven als bekostiging.

Willem Miermans, de voorzitter van de omroep, kondigde onlangs aan dat hij zich terug heeft getrokken als voorzitter omdat hij vindt dat de gemeente hem tegenwerkt. De overige bestuursleden lieten daarop weten dat zij stoppen en besloten hadden om Media036 op te heffen. ,,We hebben begrepen dat ze zich inmiddels als bestuursleden bij de Kamer van Koophandel hebben uitgeschreven, maar dat betekent niet dat we als er een vordering van ons komt we dat niet meer bij hen kunnen vereffenen. We wachten daarom hun beantwoording af voor we verder stappen gaan nemen”, zo zei Huis.

Tijdens het debat werd door PVV-raadslid Olaf Buitelaar ingebracht, en Huis bevestigde dat min of meer, dat Media036 een huurachterstand van 100.000 euro zo hebben bij KAF, de voormalige schouwburg Almere, waar ruimtes worden gehuurd en waar de radio- en televisiestudio in is gevestigd. ,,Het is niet aan ons om daar iets over te zeggen en of wat van te vinden. Dat is tussen het KAF en Media036. Zij moeten hun eigen boontjes wat dat betreft doppen”, gaf Huis daar over aan.

Het KAF is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd en Miermans van Media036 wil niet reageren.