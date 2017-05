Wethouder Pol sluit 280 zonnepanelen op dak stadhuis aan

ALMERE – Wethouder Mark Pol heeft woensdagmiddag 280 zonnepanelen die op een deel van het dak van het stadhuis liggen aangesloten. Pol deed dat symbolisch door een stekker aan te sluiten. Het is het 66ste gemeentelijke gebouw, van de driehonderd in totaal, waar panelen op liggen.

Het dak mocht met een grote groep mensen niet op worden gegaan, want daar zat een scholekster te broeden, die mocht van de stadsecoloog niet worden gestoord, en dus vond de handeling plaats in het fietshok. ,,Een beetje een vreemde plek, want we zien hier eigenlijk niets, maar het gaat om het idee. In totaal hebben we nu 8823 zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen en we zijn bezig om ook met scholen afspraken te maken”, vertelde Pol woensdagmiddag. ,,Ik heb onlangs een nieuwbouw huis gekocht en daar heb ik er zelf ook op liggen. Wat ik niet gebruik gaat daarbij terug naar het net en zo werkt het hier ook ongeveer.”

In totaal heeft de gemeente de afgelopen jaren voor die panelen tussen de acht en tien miljoen euro geïnvesteerd. Dat moet volgens Pol over tien jaar geld gaan opleveren. ,,Maar we zijn uiteraard ook met andere energiebesparende maatregelen bezig. de eerste resultaten daarvan zijn ook positief dus dat kan ik als wethouder Financiën alleen maar toejuichen. We kunnen dat geld dan voor andere dingen gebruiken.”