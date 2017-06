Wethouder Pol presenteert positieve afsluiting 2016

ALMERE – Mark Pol, wethouder van Financiën, heeft donderdagavond een postieve Programmarekening 2016 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeente sloot het jaar af met een plus van 22,6 miljoen euro, zo staat in een persbericht.

,,Goed nieuws voor de stad. Eindelijk zien we in de jaarrekening terug dat het economisch beter gaat. Zo is er dit jaar meer grond verkocht. Dit positieve resultaat stelt in staat om onze buffers verder te vergroten. Naast een financiële verantwoording lezen we in de jaarrekening ook terug dat bijvoorbeeld meer Almeerders zijn gaan sporten en dat mogelijkheden voor 45-plussers op de arbeidsmarkt zijn vergroot”, zo laat Pol in een reactie in het persbericht weten.

In de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de wijze waarop zij het afgelopen jaar het geld hebben besteed. De komende weken praat de gemeenteraad over deze verantwoording.