Wethouder Peeters opnieuw onder vuur

ALMERE – Wethouder René Peeters ligt opnieuw onder vuur bij een groot deel van de gemeenteraad. En opnieuw gaat het over het zelfstandig optreden van de wethouder zonder dat hij daar de raad van op hoogte heeft gebracht.

Enkele maanden geleden werd tijdens een nachtelijke marathonvergadering een motie van treurnis aangenomen over het handelen van Peeters in het jeugdzorgdossier waarbij de raad vond dat hij de raad niet goed, niet tijdig en niet volledig geïnformeerd had over de stop die hij op een deel van de Jeugdzorg had ingesteld. Donderdagavond tijdens de politieke markt ging het over een tweetal conferenties die Peeters wil houden over het maatschappelijk gedrag van Almeerse kinderen. Volgens de VVD en ChristenUnie was er tijdens een debat echter duidelijk geworden dat er geen meerderheid was voor dergelijke bijeenkomsten en zij dienden dan ook een motie vreemd aan de orde van dag in waarin zij onder meer vragen waarom Peeters dit heeft gedaan. ,,U heeft nota bene zelf geconstateerd dat er niet een meerderheid voor was en toch doet u het”, gaf Hilde van Garderen, fractievoorzitter van de VVD, aan. ,,Daarbij heeft u de uitnodigingen al verstuurd. Als wij nu besluiten dat we het niet willen slaan we een modderfiguur. U had ons op de hoogte moeten brengen. Bijvoorbeeld door een motie na het debat waarin u aan had gegeven dat u dergelijke conferenties wilt houden. We vinden het betreurenswaardig.”

Peeters reageerde daarop dat hij ook had geconstateerd dat er tijdens het eerdere debat geen meerderheid voor was te vinden. ,,Daarom stel ik voor om mij terug te trekken als gemeente. Ik laat het dan uitvoeren door de twee partijen die de conferentie organiseren. Ik hoop dat u zich daar in kunt vinden”, aldus Peeters.

Afkeuring

Van Garderen vroeg daarop of de kosten dan wel voor de gemeente zouden blijven. Peeters gaf aan dat hij die, 25.000 euro, binnen zijn begroting kan vinden. De motie van VVD en ChristenUnie kon op steun rekenen van SP, Leefbaar Almere, CDA en PVV. Die laatste partij denkt zelfs over een motie van afkeuring over het handelen van Peeters. ,,Dat gaat een stuk verder, maar daar denken wij ook over na en die handreiking om er niet bij te zijn zien wij niet zitten”, reageerde Roelie Bosch namens de ChristenUnie daarop. ,,Onze motie gaat nu eigenlijk alleen over dat we het optreden tot dusver afkeuren en dus kan die motie daar ook naast ingediend worden”, vulde Van Garderen daarop aan.

Over beide moties wordt waarschijnlijk 23 maart gestemd.