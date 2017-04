Wethouder legt raad nieuwe sportnota voor

ALMERE – Wethouder René Peeters heeft donderdagavond de nieuwe sportnota aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de nota, die geldt tot en met 2020, wordt vooral de nadruk gelegd op individuele sporten.

Er wordt gesproken over de zogenoemde sportpiramide waarbij drie accenten worden aangegeven. Zo moet de stad als speelveld dienen, moet de stad er zijn voor talent en krijgen vier sporten specifiek meer aandacht omdat er in wordt uitgeblonken. Die vier sporten zijn: triatlon, watersport, lange lijnen sporten zoals hardlopen, wandelen, fietsen en skeeleren, en vecht- en verdedigingssporten zoals judo, jiu-jitsu, karate, taekwondo, boksen en kickboksen.

Peeters heeft in de nota de ambitie uitgesproken dat hij meer Almeerders aan het bewegen wil krijgen. Hij wil dat aan het eind van de periode zeventig procent, dat is nu 68 procent, meer dan regelmatig beweegt. ,,Het is maar twee procent meer, maar het gaat dan wel om Almeerders die nu helemaal niets doen. We willen ze meer betrekken en meer stimuleren. Dat gaan we onder meer doen via de buurtstraatcoaches en de combinatiefunctionarissen. Die moeten de wijken in en en daar Almeerders stimuleren”, aldus de wethouder donderdagavond.

Dat er geen ambities met betrekking tot talenten van teamsporten of ambities met betrekking tot de vele sportverenigingen in Almere in de nota zijn te vinden, heeft er volgens Peeters onder meer mee te maken dat de verenigingen het volgens hem al goed doen. ,,Er zijn de laatste jaren weinig tot geen verenigingen failliet gegaan. We doen al veel voor ze als ze daar om vragen en ons beeld is dat het goed gaat. Daarnaast zijn het autonome organisaties en die moeten uiteindelijk toch voor zichzelf zorgen.”

Uit de gemeenteraad kwamen onder meer vragen over het ontbreken van de verenigingen in de nota, maar ook, zo vroeg de PVV, of er al wordt nagedacht over het mogelijk vervangen van de rubberen kunstgraskorrels. Het gebruik daarvan roept de laatste tijd namelijk nogal wat vragen op in verband met mogelijk kankerverwekkende stoffen die in de korrels zouden zitten. Ook wilden meerdere partijen weten wat het nou het rendement is van die coaches en functionarissen.

Over drie weken wordt er verder gesproken over de nota en zal Peeters de vragen die er leven bij de raad beantwoorden. De nota is hier digitaal te lezen.