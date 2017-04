Wethouder Herrema ziet overslag bij Blocq niet zitten, D66 stelt vragen

ALMERE – Wethouder Tjeerd Herrema ziet een overslagpunt van het bedrijf Vijfhoek nabij het gemaal Blocq van Kuffelen niet zitten. Volgens hem is het gebied aangewezen voor natuur en recreatie en past een dergelijk initiatief niet op die plek.

Vijfhoek diende onlangs een verzoek in bij de provincie om aan de Silokade, naast het gemaal, een overslagpunt te ontwikkelen om puin dat wordt gerecycled over te brengen van vrachtwagens in boten en omgekeerd. Omdat het gaat om een vergunning voor grond van de provincie is de vergunning daar aangevraagd en moet provinciale staten daar een besluit over nemen. De gemeenteraad mag daar wel bedenkingen bij hebben en die kenbaar maken bij de provincie. Die maken echter hun eigen afweging, maar doorgaans is ze zo dat bedenkingen wel degelijk zwaar meetellen in een besluit van provinciale staten. ,,Officieel hebben we als college nog geen standpunt, maar ik constateer dat recreatie en natuur iets anders is dan circulaire economie. We moeten het er ook nog over hebben, maar zo sta ik er nu in’’, aldus de PvdA-wethouder die begin deze week bij de bewoners in het gebied op werkbezoek is geweest.

Meerdere fracties in de gemeenteraad hebben al aangegeven dat ze een overslagpunt op die plek niet zien zitten. Van de gevraagde partijen liet alleen de VVD weten niet bij voorbaat tegen te zijn. D66 heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. Zij vragen zich net als Herrema onder meer af of een haven in dat gebied wel strookt met de plannen voor het Nationaal Park Nieuw Land. Eerder deze week liet het college van burgemeester en wethouders via een woordvoerder weten dat ze de mening van de gemeenteraad wil afwachten, maar Herrema loopt daar nu dus op vooruit.

Donderdagavond is er een bijeenkomst bij het bedrijf Vijfhoek, dat nabij de gevangenis om industrieterrein De Vaart zit, waar belangstellenden en omwonenden informatie over de plannen krijgen. Bewoners in de buurt van gemaal hebben al aangekondigd dat ze fel tegen de komst zijn.

Enkele jaren geleden was er al een initiatief van bedrijven om in die buurt een overslaghaven te ontwikkelen. Zij wilden dat toen op grond van de gemeente doen, maar de gemeenteraad ging daar toen voorliggen en daardoor werd er geen vergunning verleend.