Wethouder garandeert noodopvang zwerfdieren

ALMERE – De gemeente Almere zal te allen tijde zorgdragen voor de noodopvang van zwerfdieren, ongeacht de financiële situatie van partners zoals Dierenasiel Almere. Die toezegging deed wethouder Frits Huis de gemeenteraad donderdagavond op de politieke markt.

Huis gaf hiermee antwoord op schriftelijke vragen die de PvdA had ingediend over de financiële positie van het dierenasiel, die volgens berichten in de media zorgelijk zou zijn. PvdA-raadslid Hassan Buyatui wilde van het college weten of de wettelijke verplichting van de gemeente om zwerfdieren op te vangen niet in het geding was. Eigenlijk is het niet gebruikelijk dat een onderwerp waarover schriftelijke vragen zijn gesteld nog voor de beantwoording al wordt besproken op de politieke markt, maar ook PVV en GroenLinks vonden dat dit onderwerp urgent genoeg was om toch te agenderen. De wethouder beantwoordde de vragen daarom donderdagavond mondeling.

,,In 1998 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten om garant te staan voor een hypotheek voor het gebouw van het dierenasiel. Het ging omgerekend om een bedrag van 1,3 miljoen euro, waarvan nog ongeveer 5 ton resteert. Daarbij werd de intentie uitgesproken dat er een langdurige samenwerking zou zijn met het dierenasiel, voor een periode van 30 jaar, waarbij zij de opvang van zwerfdieren voor ons zouden verzorgen”, schetste Huis de relatie tussen de gemeente en het dierenasiel. ,,De gemeente betaalt overigens de hypotheek van het gebouw, dat eigendom is van een stichting en wordt geëxploiteerd door Vereniging Dierenasiel Almere.” De besturen van de stichting en de vereniging bestaan overigens uit dezelfde personen, zo gaf Huis aan.

Inmiddels zijn er na alle berichten in de media inmiddels twee gesprekken geweest met het bestuur van de Vereniging Dierenasiel Almere. ,,Zij zeggen afstand te nemen van alle berichtgeving, maar wij gaan zeker een vinger aan de pols houden. Zo hebben wij een verzoek ingediend om in april de Algemene Ledenvergadering bij te mogen wonen, waarbij de leden openheid van zaken wordt gegeven over de financiële positie”, aldus Huis. ,,Als we daar niet bij mogen zijn, gaan we op een andere manier de financiële gegevens boven tafel halen, want er gaat jaarlijks toch een hoop gemeenschapsgeld naar de dierenopvang, 80 cent per hoofd van de bevolking.”

Als de Vereniging Dierenasiel Almere onverhoopt de opvang van zwerfdieren niet meer zou kunnen uitvoeren, is er volgens Huis een plan B. ,,We hebben een deal gesloten met de Dierenbescherming, om de noodopvang van dieren te kunnen waarborgen.” Maar hoewel de wethouder benadrukte dat hij verwacht dat het dierenasiel de opvang gewoon kan blijven verzorgen, waren veel raadsleden hier niet gerust op, want duidelijk is wel dat het rommelt binnen de vereniging. Ondere andere Joske Galiart van GroenLinks, Jannie Degenhardt van Leefbaar Almere en Jenny Zerfowski van de PVV pleitten voor verder onderzoek naar wat er allemaal speelt. ,,Je denkt niet na over een plan B, als je geen twijfels hebt over de continuïteit”, sprak ook Cocky Kuipers van D66 haar zorgen uit. ,,En de optie van de dierenbescherming om de dieren eventueel op te gaan vangen in Amersfoort vind ik ook heel verontrustend.”

Huis benadrukt dat hij alles in het werk zal stellen om de noodopvang van dieren in Almere te houden. ,,Het liefst natuurlijk in het huidige gebouw en met de huidige vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de asieldieren. Als het moet met een ander bestuur, maar daar gaan de leden van de vereniging over. En als het niet anders kan, is opvang in Amersfoort wellicht een tijdelijk alternatief. Maar nogmaals, dit is nu allemaal nog helemaal niet aan de orde, want tot op heden hebben we nooit klachten gehad over de manier waarop Dierenasiel Almere de opvang verzorgt.”

PvdA-raadslid Buyatui was in elk geval tevreden met de garantie de uitvoering van de wettelijke taak om dieren op te vangen hoe dan ook wordt gewaarborgd. ,,Ik wil de wethouder vragen ons op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.” Die toezegging kreeg hij van Huis.