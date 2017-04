Werkstraf voor auto rammen op A1

ALMERE – Een automobilist die op de A1 bij Muiden een auto met twee vrouwen tegen de vangrail ramde, is door de Utrechtse politierechter veroordeeld tot 100 uur werkstraf, een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar. De 20-jarige Hicham el A. uit Almere krijgt bovendien zijn in beslag genomen auto niet terug.

De Almeerder en zijn twee passagiers hadden het vorig jaar op 25 februari op de A1 voorzien op een automobiliste die na een invoegmanoeuvre van El A. naar hem toeterde en haar middelvinger opstak. Vanuit zijn Volkswagen Golf werden er onder meer blikjes drank naar de Ford Focus van de vrouw gegooid terwijl ze met 60 tot 80 kilometer per uur in een file reden.

Harde klap

Drie andere automobilisten zagen El A. daarna ook met ’een abrupte stuurbeweging’ tegen de Ford Focus links naast hem botsen. De wagen knalde tegen de vangrail in de middenberm, stuiterde terug, spinde twee keer en kwam op de vluchtstrook tegen de andere vangrail tot stilstand. De bestuurster en haar vriendin bleven ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Volgens de automobiliste voelde ze ’plotseling uit het niets een harde klap tegen haar auto’.

Een van de getuigen sprak van ’een gerichte actie’, maar de Almeerder ontkent dat hij met opzet tegen de auto van de vrouw was aangereden. „Ik zou het nooit in mijn hoofd halen om mijn eigen leven of dat van anderen in gevaar te brengen. Dat zou ik zeker niet doen”, bleef hij in de rechtszaal herhalen.

Zijn twee passagiers beweerden bij de politie dat de vrouw tegen de auto van El A. was aangereden, maar zelf wist hij niet wat er precies was gebeurd. „Ik weet niet wie tegen wie is aangereden. Het is te snel gegaan”, aldus de Almeerder. Zijn vrienden ontkenden ook dat ze na de opgestoken middelvinger met blikjes hadden gegooid. „We hebben geen van drieën iets terug gedaan”, verklaarde een van de jongens.

Levensgevaarlijk

Zijn advocaat meende dat niet bewezen kon worden dat El A. met opzet tegen de andere auto was aangereden, maar op grond van de verklaringen van de automobiliste, haar passagiere en de getuigen achtte de rechter de man wel schuldig aan poging tot zware mishandeling. „Het is gewoon levensgevaarlijk. Er had maar een vrachtwagen achter moeten komen en de dames waren geplet geweest”, aldus de rechter.

De verdachte ging wel vrijuit van het doorrijden na een aanrijding. De Almeerder was naar zijn zeggen ’uit schrik’ doorgereden, maar hij had wel de eerste afslag genomen en zich binnen de verplichte twaalf uur gemeld bij agenten die hij zag.