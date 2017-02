’Werk van Inspiratie Inc voorziet in grote behoefte’

ALMERE – De 300.000 euro subsidie die de stichting Inspiratie Inc van de gemeente Almere krijgt, is uitsluitend bestemd voor de realisatie van een kind- en familiecentrum aan de Estafettelaan. „Hieraan zijn voorwaarden gesteld en er zijn ook afspraken gemaakt”, zo benadrukt de stichting in antwoord op de schriftelijke vragen die PVV Almere aan het college van burgemeester en wethouders heeft gesteld.

„Wij hebben deze vragen ook ontvangen en ik denk dat een toelichting door ons het minste ruis oplevert”, aldus bestuursvoorzitter Amal Abbass-Saal van de stichting. „Het gaat hier in totaal om 210 vierkante meter vloeroppervlakte bestaande uit geschakelde units van 3,5 bij 2,5 meter. De totale kosten van de units, inclusief de plaatsing van een hek ter afscheiding van de gehuurde grond en een pad naar de units toe is, begroot op 300.000 euro”, aldus Ambass-Saal.

PVV Almere wilde onder meer weten hoe groot de units worden, wat de kostprijs ervan is, waarom de Almeerse belastingbetaler hieraan moet bijdragen en of het college kan garanderen dat de subsidie niet in de zakken van de directie van Inspiratie Inc verdwijnt. Verder vraagt de partij zich af hoe succesvol de activiteiten van de stichting zijn en op welke wijze ’het bouwen van een zandzakkenpaviljoen, de aanleg van buurttuintjes of de uitvoering van dansjes op blote voeten onder begeleiding van Afrikaanse trommelherrie’ een toegevoegde maatschappelijke waarde heeft. „Het wordt een kind- en familiecentrum, maar zal door onze werkwijze ook een buurt- en ontmoetingsfunctie krijgen”, licht Ambass-Saal toe. De stichting zal het nieuwe onderkomen gaan gebruiken in plaats van de ruimte die zij eerder hadden in het Taalcentrum aan de Marathonlaan.

Volgens Ambass-Saal voorziet het werk van de stichting wel degelijk in een grote behoefte. „In 2015 hebben 12000 mensen deelgenomen aan onze activiteiten. We registreren deelnemers bij binnenkomst”, vertelt zij. „In 2016 hebben we iets minder mensen bereikt, doordat we het laatste half jaar vanuit verhuisdozen hebben moeten werken op de Marathonlaan. We werken nu vanuit drie kwartiermakerswoningen aan de Odeonstraat en daar is het nu al weer heel erg druk.”

Stichting Inspiratie Inc biedt naar eigen zeggen ’informele’ ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft en de doelgroep bestaat uit zowel vluchtelingen als niet-vluchtelingen. „Van de vroegere verzorgingsstaat gaan we steeds meer naar een actieve participatiesamenleving. Ook inwoners van Almere zijn in steeds grotere mate aangewezen op elkaar waarbij de verwachting is dat mensen zichzelf kunnen redden en als dat niet zo is, beschikken over familie, vrienden of een ander ondersteunend netwerk. Stichting Inspiratie Inc valt in de laatste categorie”, aldus Ambass-Saal. „Wij bieden tal van activiteiten die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van de mensen zelf. Hiermee heeft het een toegevoegde maatschappelijke waarde en bespaart het in vergelijking tot andere zogenoemde ’zorgtrajecten’ aanzienlijk in de kosten. Voor alle deelnemers is actieve deelname aan de maatschappij uiteindelijk het doel van deelname.”

De stichting heeft in de periode van 2013 tot en met 2016 in totaal 89.250 subsidie gekregen van de gemeente Almere. „Van dit bedrag werd 28000 uitgegeven aan huur aan de gemeente Almere”, aldus Ambass-Saal. De PVV vindt het opmerkelijk dat de stichting over 2015 een bedrag van meer dan 100.000 heeft kunnen overhouden, terwijl de gemeente over dat jaar ook al een subsidie van 32.250 euro aan de stichting heeft gegeven. „Positieve resultaten zijn geen winst, maar worden bestemd voor activiteiten in de daaropvolgende boekjaren. Inspiratie Inc laat hiermee zien dat het in staat is om succesvol geld op te halen voor maatschappelijke doelen, wat per saldo een besparing oplevert voor de gemeente. Dit was één van de overwegingen bij het verlenen van de eenmalige subsidie”, besluit Ambass-Saal.