Weerwind voorgedragen als voorzitter landelijke Fietsersbond

ALMERE – Burgemeester Franc Weerwind is voorgedragen als voorzitter van de landelijke Fietsersbond. Zaterdag neemt de ledenraad van de bond een beslissing over de voordracht.

Het gaat om een onbezoldigde niet-ambtsgebonden nevenfunctie, zo staat in een brief aan de gemeenteraad. De bond is een belangenbehartiger voor fietsers en telt 35.000 leden met 150 lokale afdelingen waaronder één in Almere. De bond ontwikkelt beleid op het gebied van mobiliteit en stedenbouw en is gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties.

Weerwind heeft al enkele nevenfuncties waaronder Voorzitter en bestuurslid van de commissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Ook is hij lid van het Dagelijks Bestuur Amsterdam Economic Board.