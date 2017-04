Weerwind sluit panden op De Steiger

ALMERE – Burgemeester Franc Weerwind heeft twee panden op bedrijventerrein De Steiger voor drie maanden gesloten. Dit omdat ze volgens de burgemeester werden gebruikt voor drugshandel.

De politie trof onlangs bij een doorzoeking in deze beide panden ruim 13 kilo en 3 kilo hennep en een grote hoeveelheid goederen aan die worden gebruikt voor hennepplantages. Het ging daarbij om verlichtingsarmaturen, koolstoffilters, luchtkoelinstallaties, weegschalen en kniptafels. Die goederen werden in beslag genomen en vernietigd.

Met de sluiting geeft Weerwind uitvoering aan het Damoclesbeleid 2015. Dit beleid geeft de burgemeester de bevoegdheid om, zonder waarschuwing, direct in te grijpen wanneer er middelen worden verkocht, afgeleverd of verstrekt, die volgens de Opiumwet verboden zijn. De burgemeester wil met met de sluiting een stevig signaal afgegeven dat de handel in drugs onacceptabel is en dat er hard tegen wordt opgetreden. Weerwind gaf onlangs in deze krant aan dat hij de georganiseerde misdaad in de gaten houdt.

Bij de doorzoekingen van februari werden geen aanhoudingen verricht. Bij de inval was ook defensie betrokken.