Weerwater strijdtoneel voor Eredivisie Zeilen

ALMERE – Het Weerwater is weer drie dagen lang het strijdtoneel voor de Eredivisie Zeilen. De eerste ronde gaat vandaag, vrijdag 12 mei, van start. Achttien watersportverenigingen strijden tot en met zondag, tijdens vijf speelrondes, om het landskampioenschap van het seizoen 2017. De landskampioen plaatst zich uiteindelijk voor de Champions League Sailing in 2018.

In de Eredivisie Zeilen strijden de toonaangevende watersportverenigingen van Nederland in moderne sportboten van het type J/70, geleverd door de organisatie, om de landstitel. WSV Almere Centraal, de landskampioen van 2016, zeilt tijdens deze seizoensopener een thuiswedstrijd. Het is de Almeerse watersportvereniging niet gelukt om het winnende team van 2016 bij elkaar te houden. Drie ervaren zeilsters zijn overgestapt naar nieuwkomer International Yacht Club Amsterdam. „Drie ervaren zeilsters zijn uit het team gestapt, maar we hebben er vier hele goede nieuwe zeilers voor teruggekregen. Namelijk Wil Becker, Yuri Hummel, Rob van Burik en olympisch windsurfster Lilian de Geus die een vierde plaats wist te behalen op Olympische Spelen in Rio”, aldus teamcaptain Den Engelsman. „De mannen hebben al meegetraind afgelopen winter. Lilian nog niet, maar die is er dit weekend ook nog niet bij omdat ze het EK windsurfen heeft in Marseille.”

WSV Almere Centraal gaat ook dit seizoen weer voor het podium. „We willen weer een ticket voor de Champions League Sailing bemachtigen. Deelname aan de Champions League is een waanzinnig mooie uitdaging, daar willen we bij zijn. Maar dat wordt elk jaar lastiger. De concurrentie is sterker geworden. Alle teams hebben meer getraind afgelopen winter. De strijd op het water wordt spannender dan ooit. Na deze eerste speelronde in Almere weten we waar iedereen staat.”

Na het testevenement in 2015 en de finale van het seizoen 2016 is Almere dit weekend voor de derde keer op rij gastheer van de Eredivisie Zeilen. Nik Smit, directeur Almere City Marketing, is daar trots op. „Het is zo’n uniek evenement, middenin Almere Centrum zeilen op het hoogste niveau. We kijken uit naar weer een lang weekend spektakel op het water.”

De Eredivisie Zeilen is online te volgen met live beelden, voorzien van deskundig commentaar. Ook de bezoekers die fysiek aanwezig zijn kunnen de race volgen met begrijpelijk commentaar van experts. Kijk voor meer informatie op www.eredivisiezeilen.nl.