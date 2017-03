Weerwater dit jaar startplaats eredivisie Zeilen

ALMERE – Het Weerwater is dit jaar de startplaats van het Nederlands kampioenschap Zeilen Eredivisie. In het weekend van 12,13 en 14 mei wordt de competitie in Almere begonnen. Afgelopen jaar was Almere finaleplaats.

Dit jaar doen er achttien verenigingen mee aan het kampioenschap waarin met zeilsportboten van het type J/70 wordt gevaren. De wedstrijden bestaan uit korte races, identieke boten, één wedstrijdbaan en vijf wedstrijdweekenden door het hele land. Na Almere wordt er nog gevaren in Aalsmeer, Scheveningen, Veere en waar de finale begin oktober wordt gevaren is nog niet bekend.

Champions League

Afgelopen jaar won een team van WSV Almere Centraal de competitie en daardoor doen zij dit jaar mee aan de Sailing Champions League. Deze competitie bestaat uit twee halve finales in Sint Petersburg in Rusland en St. Moritz in Zwitserland. De finale wordt dan van 22 tot en met 24 september gehouden in het Italiaanse Porto Cervo.