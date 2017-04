Weerstand biedend Almeerse verliest van Oranje-Rood

EINDHOVEN – Op papier was het wellicht redelijk verrassend, maar in de praktijk boden de Almeerse hockeyers zondagmiddag behoorlijk weerstand tegen regerend landskampioen Oranje-Rood. De ploeg van coach Alex Verga ging in Eindhoven dan wel onderuit met 4-2, maar stond zeer degelijk te spelen.

Door de nederlaag zakt Almeerse overigens wel een plaats in de Hoofdklasse die met nog twee wedstrijden te gaan zijn apotheose nadert. Ze staan nu elfde met tien punten en hebben alleen Qui Vive, dat zeven punten heeft, onder zich. Hurley staat tiende met twaalf punten, Tilburg negende met dertien punten. De onderste ploeg degradeert rechtstreeks, de nummers elf en tien spelen play-offs en de nummer negen is veilig. Almeerse gaat volgende week naar uitgerekend Tilburg. ,,Dat wordt een cruciale wedstrijd, zeker als we ons rechtstreeks veilig willen spelen. Voor nu is het in ieder geval fijn dat Qui Vive niet dichterbij is gekomen”, aldus keeper Youri Beck na afloop tegen Oranje-Rood.

Moeilijk maken

Beck was, ondanks de 4-2 nederlaag, toch wel de man van de wedstrijd. De Almeerse goalie hield tientallen ballen tegen, waaronder een aantal zeer gevaarlijke strafcorners van international Mink van der Weerden. ,,Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar het is dit seizoen voor het eerst dat ik pijnvrij speel. Dat scheelt zoveel, omdat ik dan de volledige focus heb die nodig is. Maar het belangrijkste is dat het natuurlijk niet om mij draait maar om het team. Vandaag haalde eigenlijk iedereen het gewenste niveau. En dan zie je meteen dat we het zelfs ploegen als Oranje-Rood moeilijk kunnen maken.”

Het was zelfs Almeerse dat, toch wel een beetje onverwachts, de score opende. Na amper twaalf minuten spelen was het Frederick Morris die profiteerde van een verdedigende fout van Oranje-Rood en de 0-1 binnentikte. Pas op slag van rust, met nog een minuut in de eerste helft te gaan, kwam Oranje-Rood terug tot 1-1. Na rust ging het echter snel. Na zeven minuten spelen scoorde de Eindhovenaren de 2-1 uit een strafcorner en twee minuten later werd ook de 3-1 binnengeschoten. ,,Dat doelpunt kwam te snel. Anders had Oranje-Rood meer druk gevoeld. Dus ja, dat was zonde.”

Finale

Deegan Huisman scoorde met nog tien minuten te gaan nog wel de aansluitingstreffer (3-2) voor Almeerse, maar tot een dreigend slotoffensief kwam het niet meer. Twee minuten later viel namelijk de 4-2 voor Oranje-Rood en daarmee was de einduitslag een feit. ,,Voor ons wordt volgende week een echte finale tegen Tilburg. Die moeten we winnen. In dat opzicht is een wedstrijd als vandaag goed voor het zelfvertrouwen. We hebben laten zien dat we echt kunnen hockeyen”, aldus Beck.