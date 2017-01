Weer minder schade tijdens jaarwisseling

ALMERE – Het totale schadebedrag na de jaarwisseling bedraagt 61.500 euro. Dat heeft de gemeente Almere dinsdag bekend gemaakt.

Dat betekent dat er voor 3950 euro minder schade is aangericht dan tijdens de jaarwisseling van 2015-2016. Toen was het schadebedrag 65.450 euro.

Deze jaarwisseling moesten vooral afvalbakken, verkeersborden en ABRI’s het ontgelden, zo blijkt uit een rapportage van de gemeente. „De vernielingen aan prullenbakken zijn gestegen: 87 deze jaarwisseling ten opzichte van 77 prullenbakken vorig jaar. Er zijn iets minder verkeersborden vernield. In 2016 werden 118 verkeersborden vernield, in 2017 waren dit er 115. Verder werden tien ABRI’s vernield, dit waren er vorig jaar 14. Er is minder schade toegebracht aan de speelvoorzieningen.”

De afgelopen jaren is de schadepost van vuurwerk aan het verminderen. Tijdens de jaarwisseling 2012-2013 bedroeg de schade 103.264 euro. Tijdens de jaarwisseling 2013-2014 lag dat bedrag een stuk lager (71.815 euro), omdat de gemeente een skatepark deels zou financieren als de schade beperkt (onder de 75.000 euro) zou blijven. Tijdens de jaarwisseling 2014-2015 stegen de kosten weer even tot 77.437 euro, maar vorig jaar was dit weer gedaald naar 65.450 euro. „Ik spreek de wens uit dat de trend van minder vernielingen zich ook volgend jaar doorzet”, schrijft burgemeester Franc Weerwind in zijn column van deze week die op pagina 3 te lezen is.

Vorige week liet de gemeente al weten dat er sprake was van ’een rustige jaarwisseling’. „Er waren geen grote OOV (openbare orde en veiligheid) incidenten en geen signalen van geweld tegen hulpverleners. Net als vorig jaar was de brandweer in de nacht wel druk met het blussen van brandjes.” Brandweer Flevoland sprak inderdaad van ’een drukke jaarwisseling’ met veel brandjes.

Ook deze jaarwisseling had Stichting de Schoor in kader van jongerenparticipatie aandacht voor de aanpak vandalisme, meldt de gemeente. „De campagne ’Stop vandalisme’ wordt uitgevoerd door de Jongeren Veilig Stadshart Almere (JVSA) en de Jongeren Raad Almere. Hieruit is een campagneteam gevormd, dat regelmatig activiteiten organiseert gericht op bewustwording. Het team spreekt met jongeren en geeft voorlichting op scholen.”