Week van Casper en Casprientje in centrum Haven

ALMERE – Winkeliers in het centrum van Haven steunen de campagne van het Almeerse lammetje Casprientje en haar Brabantse vriendje Casper, die geld inzamelen voor onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker. De eerste week van april wordt daarom gebombardeerd tot de Week van Casper en Casprientje.

De lammetjes zijn vernoemd naar dokter Casper van Eijck van het Erasmus MC Rotterdam, die onderzoek doet naar nieuwe behandelmethoden bij alvleesklierkanker. Op de Facebookpagina van Casper en Casprientje sporen de lammetjes mensen aan om geld te doneren voor de actie Support Casper van de stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Bij elke 50 euro aan donaties wordt er een nieuw filmpje van de lammetjes op Facebook geplaatst. De filmpjes werden in korte tijd duizenden keren bekeken en er was veel media-aandacht voor de campagne van de lammetjes.

Aftrap in De Wasserette

Trix Harkema van hobbywinkel Mooi4mij aan de Marktstraat zag dit als een uitgelezen kans om een beetje reuring te creëren in winkelcentrum Haven door een winkeliersactie op te zetten. ,,Inmiddels hebben zoveel winkels aangegeven mee te willen doen, dat de actie er nu daadwerkelijk ook gaat komen”, vertelt Hetty van Riessen van de Schaperie in Haven, waar Casprientje vandaag komt. ,,De aftrap van de actieweek wordt gegeven tijdens de theatervoorstelling De Wasserette in café Plein 19 op woensdag 29 maart.” In deze laatste afleverling van de live gespeelde buurtsoap van Corrosia en het Volksoperhuis zal de campagne van de lammetjes onderwerp van gesprek zijn.

Meet & greet

,,Het landelijke campagneteam Support Casper zorgt voor reclamemateriaal in de vorm van banners, vlaggen en collectebussen”, vervolgt Hetty. ,,Bij de deelnemende winkeliers kunnen mensen tijdens de actieweek geld doneren en als ze een kaartje invullen maken ze kans op een meet & greet met Casprientje, iets wat veel mensen graag willen.”

De actieweek start maandag 3 april om 14.00 uur en eindigt zaterdag 8 april om 16.00 uur. Dan wordt ook bekend wie de meet & greet heeft gewonnen. De trekking wordt zaterdag 8 april om 18.00 uur live uitgezonden op de Facebookpagina van Casper en Casprientje.