Waterwijk zet goede stap richting handhaving

ELSPEET – De voetballers van Waterwijk hebben zaterdagmiddag de eerste horde richting handhaving in de derde klasse genomen. In en tegen Elspeet was de ploeg van trainer Ed Otten met 0-3 duidelijk te sterk voor de tegenstander. ,,Dit voelt heel goed”, sprak Dwight Eind na afloop meteen. ,,Heel erg goed.”

De opluchting was dan ook groot omdat Waterwijk een matig seizoen achter de rug heeft en er nu, in de nacompetitie, alles aan moet doen om niet te degraderen. Elspeet heeft juist een goed seizoen in de vierde klasse gedraaid, behaalde maar liefst 61 punten en scoorde enorm veel, en kan via Waterwijk promoveren naar de derde klasse. ,,Maar dit mogen we nu niet meer uit handen geven”, keek Eind alvast vooruit naar aankomende dinsdag, wanneer in eigen huis het tweede en hoogstwaarschijnlijk beslissende duel wordt gespeeld.

Eind was zelf de maker van het eerste doelpunt. Na 21 minuten spelen kreeg de Waterwijker de bal aangespeeld via ploeggenoten Paul Kalapnathsing en Roy de Vries en schoot hij vanaf randje strafschopgebied goed binnen: 0-1. Wat volgde was een wedstrijd waarin Waterwijk het vooral naliet de partij tijdig op slot te gooien, maar wel voetballend overwicht had. Het was aanvoerder De Vries die in de 57ste minuut de 0-2 binnenschoot. Hij benutte een vrije trap vanaf twintig meter en liet de keeper van Elspeet kansloos.

Waterwijk en Elspeet kregen in de slotfase nog een aantal enorme kansen, maar die werden niet benut. Dat uiteindelijk Lynel Lemmert de 0-3 kon binnenschieten in de allerlaatste minuut, voelde volgens Eind als een bevrijding. ,,Bij 0-2 is het nog spannend. Zeker als zij scoren, zijn ze terug in de wedstrijd. Maar een 0-3 voorsprong mogen wij dinsdag in principe niet uit handen geven. Natuurlijk moeten we niet te voorbarig zijn, het blijft tenslotte voetbal, maar dit kan eigenlijk niet meer mis.”

Volgens Eind gingen de Almeerders geconcentreerd naar Elspeet toe. ,,Ik kende de ploeg persoonlijk niet, maar via de trainer hoorden we wel dat ze hier een goed seizoen hebben gedraaid. Dat we vandaag zo makkelijk zouden winnen, had ik dan ook niet verwacht. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat we van onze eigen kracht kunnen uitgaan. Zij spelen vierde klasse, wij derde. Dat verschil kon je vandaag heel goed zien.”