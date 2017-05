Waterwijk voorkomt rechtstreekse degradatie in laatste minuut

ALMERE – Lange tijd leek het er zaterdagmiddag op dat Waterwijk rechtstreeks zou degraderen uit de derde klasse B Oost, maar door in de laatste minuut tegen Buitenboys de 3-2 te scoren, en daarmee dus de wedstrijd te winnen, voorkwam het die regelrechte domper.

Overigens moet de ploeg van trainer Ed Otten zich nu wel gaan opmaken voor nacompetitie en daarmee is er nog steeds een kans op degradatie, maar de grootste zorgen zijn voorlopig verdwenen. Waterwijk is de competitie als elfde geƫindigd en staat dus niet bij de laatste twee ploegen die rechtstreeks degraderen. Buitenboys, dat zaterdag dus verloor van Waterwijk, is de competitie uiteindelijk als zesde geƫindigd en mag terugkijken op een goed jaar.

Falen

Overigens werd de derby tussen de twee ploegen niet gesierd door mooi voetbal. Het was Waterwijk dat na 25 minuten spelen de score opende. Aanvoerder Dwight Eind schoot een vrije trap vanaf ongeveer 25 meter binnen: 1-0. Tien minuten daarvoor kreeg Buitenboys nog een penalty toegekend, maar het was Patrick van der Kuijl die vanaf elf meter faalde en op de paal schoot.

Drie minuten na rust miste ook Waterwijk een penalty. Eind twijfelde niet, schoot hard, maar zag zijn schot op de lat belanden. ,,Als ik die had binnengeschoten, hadden we een hele andere wedstrijd gehad. Nu bleef Buitenboys hopen”, sprak hij achteraf. Toch was het wel Waterwijk dat eerst nog een dreun uitdeelde. In de 68ste minuut werd Rory de Meijer keurig vrijgespeeld door Lucas van Amersfoort en rondde hij keurig af: 2-0. Een minuut later deed Buitenboys meteen wat terug toen Jesper Haazelager de 2-1 binnenschoot. Weer tien minuten later, in de 79ste minuut, kopte Colin van der Hoorn ook nog eens een corner binnen, dus toen was het weer gelijk: 2-2. ,,We gaven de wedstrijd zeker niet uit handen, maar waren de controle wel even kwijt”, oordeelde Eind over deze fase. ,,Maar uiteindelijk was het geluk aan onze zijde en hebben we drie punten gepakt.”

Onbeschrijfelijk

Dat was vooral te danken aan Waterwijker Lynel Lemmert. De linkervleugelspeler werd in de negentigste minuut vrij voor de keeper gespeeld en schoot de zeer belangrijke 3-2 binnen. ,,Een onbeschrijfelijk gevoel”, noemde hij dat na afloop. ,,Heel fijn, omdat het een cruciaal doelpunt is. Het was zonde dat we Buitenboys nog terug in de wedstrijd lieten komen, dat was totaal onnodig, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Deze wedstrijd geeft ons meteen vertrouwen richting de nacompetitie.”

Die nacompetitie begint hoogstwaarschijnlijk volgende week.